Астронавты NASA завершили выход в космос, подготовив к установке оборудование на МКС

Майклу Хопкинсу и Виктору Гловеру за шесть часов 56 минут удалось выполнить большинство поставленных задач, в частности, по монтажу устройства для передачи данных

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер завершили в среду выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), проведя работы по подготовке к установке оборудования на европейский лабораторный модуль Columbus. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астронавтам за шесть часов 56 минут удалось выполнить большинство поставленных задач, в частности, по монтажу устройства для передачи данных, однако в ходе работ они столкнулись с проблемой и не смогли подключить один из кабелей внешней платформы модуля. В конце работы Хопкинс и Гловер демонтировали старое оборудование с поверхности станции, освободив место для последующей установки солнечных батарей.

Как отметили в NASA, эти работы стали 233-м выходом в открытый космос с борта МКС. Следующий этап работ для астронавтов на поверхности станции намечен на 1 февраля.