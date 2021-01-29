В Москве подтверждают планы встречи 30 января трехсторонней группы РФ, Азербайджана и Армении

Встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - В Москве подтвердили планы по проведению 30 января первого заседания трехсторонней группы РФ, Азербайджана и Армении по разблокировке экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе и Закавказье.

"С взаимного согласия сторон по предложению армянской стороны намечавшееся ранее первое заседание трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ состоится 30 января в Москве", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь зампреда правительства России Алексея Оверчука Андрей Матвеев.

Ранее в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна "Интерфаксу" сообщили, что встреча вице-премьеров Армении, Азербайджана и России состоится 30 января в Москве.

С армянской стороны рабочую группу будет возглавлять Григорян. По данным армянских СМИ, с российской стороны в переговорах примет участие Алексей Оверчук, с азербайджанской - Шахин Мустафаев.

11 января по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент России Владимир Путин заявил, что стороны подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и развитию инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе.

О необходимости разблокировки экономических и транспортных связей в регионе говорится в последнем пункте трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, принятого 9 ноября 2020 года.