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В США раскрыли способы «убить» F-35 и F-22 российским «Подсолнухом»

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Источник изображения: Фото: AP

Существует несколько способов «убить» малозаметные самолеты, в частности, истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет The National Interest.

Американский журнал раскрывает, что стелс-самолет можно обнаружить при помощи радара, работающего в диапазоне частот сантиметровых длин волн. Издание отмечает невысокую точность определения координат местонахождения малозаметной цели подобным методом. Согласно журналу, такими способностями могут обладать российские загоризонтные коротковолновые радиолокационные станции (РЛС) ближнего действия «Подсолнух».

Другими способами обнаружения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, как пишет издание, могут выступать использование технологии инфракрасного поиска и отслеживания Infrared Search and Track (IRST), наличие в стелс-самолетах операционных уязвимостей, например, переноска оружия вне внутренних отсеков, и близкий воздушный бой один на один с сопоставимым противником, в частности, российским истребителем пятого поколения Су-57.

Последним способом «убийства» стелс-самолет называется его дороговизна. Издание напоминает, что один стратегический бомбардировщик B-2 Spirit вместе с оснащением и вооружением обходится Пентагону в примерно два миллиарда долларов.

В январе исполняющий обязанности министра обороны США (с 9 ноября 2020 года по 20 января 2021-го) Кристофер Миллер в ходе пресс-конференции назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.

В октябре 2019 года генеральный директор Научно-исследовательского института (НИИ) дальней радиосвязи Кирилл Макаров сообщил, что Россия развернула РЛС «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
F-22
F-35
ПАК ФА
Подсолнух-Э
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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