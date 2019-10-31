Россия обложилась "Подсолнухами" с трех сторон

Россия развернула загоризонтные коротковолновые радиолокационные станции (РЛС) ближнего действия по трем направлениям, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Научно-исследовательского института (НИИ) дальней радиосвязи Кирилл Макаров.

По его словам, речь идет о создаваемых "станциях поверхностной волны типа "Подсолнух" для обнаружения кораблей и воздушных объектов": "Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трех направлениях — на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике".

По словам Макарова, за рубежом интересуются экспортной версией такого радара ("Подсолнух-Э"), однако "конкретных заказов пока нет". В интервью Макаров также заявил, что радиус мертвой зоны РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер" составляет 900 километров.

В декабре 2018 года Минобороны сообщало, что РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер" в населенном пункте Ковылкино (Мордовия) вступила на опытно-боевое дежурство, а принятие такой РЛС на боевое дежурство состоится в 2019 году.