Войти
31.10.2019
Lenta.ru

Россия обложилась "Подсолнухами" с трех сторон

439
0
0
Источник изображения: Фото: пресс-служба "РТИ"

Россия развернула загоризонтные коротковолновые радиолокационные станции (РЛС) ближнего действия по трем направлениям, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Научно-исследовательского института (НИИ) дальней радиосвязи Кирилл Макаров.

По его словам, речь идет о создаваемых "станциях поверхностной волны типа "Подсолнух" для обнаружения кораблей и воздушных объектов": "Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трех направлениях — на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике".

По словам Макарова, за рубежом интересуются экспортной версией такого радара ("Подсолнух-Э"), однако "конкретных заказов пока нет". В интервью Макаров также заявил, что радиус мертвой зоны РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер" составляет 900 километров.

В декабре 2018 года Минобороны сообщало, что РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер" в населенном пункте Ковылкино (Мордовия) вступила на опытно-боевое дежурство, а принятие такой РЛС на боевое дежурство состоится в 2019 году.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Подсолнух-Э
Похожие новости
31.10.2019
Развернули "Подсолнухи": Россия прикрылась РЛС с трех направлений
31.10.2019
Кирилл Макаров: обнаружим любую МБР, и агрессора настигнет ответный удар
08.09.2017
Гендиректор "РТИ": будем экспортировать высокотехнологичную безопасность
04.09.2017
Заглянуть за горизонт: чем прикроют Россию от крылатых ракет
06.02.2017
«Подсолнухи» апокалипсиса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.10 14:56
  • 4
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 14:02
  • 5
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 12:20
  • 23
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 31.10 12:10
  • 94
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:52
  • 4
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации