Gazeta (Польша): вступил в силу глобальный запрет ядерного оружия, однако, документ не подписали ни США, ни Россия

Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу. Его подписали 84 и ратифицировали 50 стран, но среди них нет тех, которые располагают ядерными вооружениями. Читатели иронизируют, что осталось подписать всемирный договор о запрете пандемии и подчеркивают, что никто не откажется от такого средства обеспечения собственной безопасности.

22 января вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия, который был одобрен 7 июля 2017 года на конференции ООН. Его поддержали 122 государства, одно (Нидерланды) проголосовало против, одно (Сингапур) воздержалось. Оставшиеся 69 стран, в том числе, что самое главное, те, кто располагает ядерными вооружениями, отказались принять в конференции участие.

На настоящий момент Договор подписали 84 государства, а ратифицировали 50. Последним, 24 октября 2020 года, его ратифицировал Гондурас, спустя 90 дней документ вступил в силу.

Договор запрещает сторонам позволять размещать ядерное оружие на своей территории или в другом месте, находящимся под их юрисдикцией или контролем, разрабатывать, испытывать, производить или иным способом приобретать, иметь или накапливать ядерное оружие и другие ядерные взрывные устройства, а также передавать или получать такое оружие, применять или угрожать его применением, поощрять или каким-либо образом склонять к деятельности, запрещенной Договором, искать помощи в такого рода деятельности или предлагать ее.

Мертвый закон

Договор еще долго останется, однако, мертвым. Подписали его преимущественно страны Африки, а также почти все государства Южной Америки. Представители Европы и Азии делали это менее охотно. Подписи под документом не поставили государства, располагающие ядерным оружием, в том числе крупнейшие глобальные игроки: США, Россия и Китай. Члены НАТО к Договору также не подключились.

То, что так произойдет, было известно давно. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил в ноябре, что новый документ не учитывает реалии глобальной безопасности. "Отказываться от нашего средства сдерживания, не имея гарантий, что другие сделают то же самое, очень рискованно, - отметил он. - Мир, в котором Россия, Китай, Северная Корея и другие страны имеют ядерное оружие, а НАТО - нет, не будет миром безопасным".

Тем не менее новый Договор стал символом усилий, направленных на повышение контроля над ядерными вооружениями. Он может оказаться полезным ориентиром в период прекращения действия прежних соглашений в этой сфере. В 2019 году перестал действовать Договор о РСМД, запрещавший развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности с ядерными боеголовками, а Договор о сокращении стратегических ядерных вооружений между США и Россией утратит силу 5 февраля. Согласно документу, каждая из сторон могла иметь не более 1 550 развернутых ядерных боезарядов и 700 развернутых носителей (ракет и бомбардировщиков).

Комментарии читателей:

Kocurxtr

"Подписи под документом не поставили государства, располагающие ядерным оружием". Это выглядит так, как если бы веганы подписали договор, который запрещает употреблять мясо. Не знаю, смеяться или плакать.

Glunek

Ни одна нормальная страна не откажется от арсенала средств сдерживания врагов. Это было бы глупостью.

re_x

Страны, подписавшие документ, сами исключили себя из числа потенциальных владельцев такого оружия, а странам, которые его имеют, остается только посмеяться. Что за недомыслие и глупость!

Lastmanonearth

Вы еще ратифицируйте глобальный договор о запрете пандемии, эффект будет аналогичный.

obserwator_z_davos

Подписывать такой договор было бы глупо, поскольку очевидно, что страна, располагающая ядерным оружием, защищена лучше. Дать каждому государства мира ядерное оружие, и территориальная целостность их всех будет гарантирована.

roziu_to_moj_nick

Если к глобальному запрету не присоединились ни США, ни Россия, то что изменится в области производства и применения ядерного оружия? Ничего, это один большой ноль. Аналогично с глобальным потеплением и выбросами CO2: страны, которые несут ответственность за это явление, ничего не ограничивают и ничего не соблюдают.

element_antykapitalistyczny

А почему это именно Россия первой сделает шаг к концу света? Гораздо более вероятно, что первой ракету выпустит Америка, ведь у нее возникает все больше претензий к РФ и Китаю.

Мачей Качмарчик (Marcin Kaczmarczyk)