Jiji (Япония): Япония торопится нарастить свой потенциал РЭБ против России и Китая

По сообщению японских СМИ, в марте Япония приступает к массированному развертыванию баз РЭБ против России и Китая. Соответствующие расходы в военный бюджет страны на 2021 год заложены. За год будет создано целых 7 новых баз РЭБ на Хоккайдо и Окинаве. Японские читатели настроены воинственно. Хотя есть и осторожные голоса.

Как сообщает 24 января ряд японских СМИ, в частности, крупнейшее информационное агентство страны Jiji,ссылаясь на источники в министерстве обороны Японии, в 2021 году Япония предпримет беспрецедентные усилия по разработке и развертыванию новых видов вооружений в области радиоэлектронной войны.

За год будет с марта 2021 года до окончания будущего финансового года (заканчивается в апреле 2022 года) будет введено в строй 7 новых баз РЭБ.

В министерстве обороны не скрывают, что причиной таких ускоренных темпов развертывания новых баз является угроза со стороны России, которая достигла высокого уровня в разработке и применении современных средств РЭБ и электромагнитного оружия. В последнее время к России в этой области "подтягивается" и Китай. В этой связи новые базы РЭБ сосредотачиваются на Хоккайдо (российское направление) и Окинаве (китайское направление).

Генеральный план развития японских сил РЭБ был заложен в решении кабинета министров Японии в 2018 году. В плане было дано определение силам РЭБ как "передовому виду вооружений, которые занимают место на переднем фланге обороны и наступления в противодействии противнику". Речь в плане идет прежде всего о перехвате и нарушении с помощью электромагнитного излучения работы средств связи противника и защите собственных средств связи сил самообороны. В рамках плана в Японии была создана система радиоэлектронной борьбы японских сил самообороны (JADIX) для сдерживания усилий российских и китайских военных судов и самолетов по сбору электронной информации по японским вооруженным силам. В японском министерстве обороны рассчитывают, что усиление средств РЭБ поможет Японии также в усилении системы ПРО страны, направленной на защиту от атак крылатых ракет противника.

Однако до последнего времени японские силы самообороны располагали только одной действующей базой РЭБ на Хоккайдо (в районе города Титосэ). База постоянно расширялась, но сейчас ее потенциала уже мало.

В марте на боевое дежурство заступит база РЭБ в Кэнгуне (префектура Кумамото). На ней разворачивается новейшая наступательная система радиоэлектронной борьбы NEWS (Network Electronic Weaponry System), задачей которой является активный вывод из строя радаров и систем связи предполагаемого противника. В 2021 году только на эту новую систему будет потрачено 8,7 миллиарда иен (около 90 миллионов долларов). На базе в Кэнгуне будут также осуществляться эксперименты с электромагнитным оружием (EMP).

Далее в нынешнем году предусматривается создание новой станции радиоэлектронной борьбы на военной базе сил самообороны Асака в окрестностях Токио (Гумма-ку). Стало известно, что именно в Асака будет размещено командование всеми японскими силами РЭБ. Это повышает значение этого объекта с учетом того, что на базе в Асака вообще размещается высшее командование всеми японскими сухопутными войсками.

Следом появится новая база РЭБ Румой (город Румой, остров Хоккайдо), Айноура (город Сасэбо, префектура Нагасаки), Амами (город Амами, префектура Кагосима), Наха (город Наха, префектура Окинава), Тине (город Нандзё, префектура Окинава). Местоположение еще двух объектов определяется.

По данным из министерства обороны, всего на базах РЭБ японских сил самообороны заступит на дежурство 450 военных специалистов.

Собеседники агентства в руководстве министерства обороны высказывают тревогу в связи с тем, что возможности РЭБ Японии уже отстают от потенциала России и Китая. В этой связи здесь вспоминают о том, что стремительная аннексия Крыма Россией в 2014 году стала возможной вследствие того, что российская армия "ослепила и оглушила" украинские вооруженные силы, которые ничего не смогли ей противопоставить. Высокопоставленные японские военные указывают также на то, что в Китае еще в 2015 году созданы "подразделения стратегической поддержки", которые как раз и занимаются ведением радиоэлектронной войны. "В этих условиях Япония уже запаздывает. Усиление нашего потенциала РЭБ является неотложной задачей", -заявляют японские военные руководители.

Комментарии японских читателей

xxn

Да, действительно, главные наши враги - Китай и Россия! Хорошо, что в нашем министерстве обороны это осознают!

tak

Постройте нам также базу на востоке нашей префектуры Тоттори (побережье Японского моря, напротив Владивостока - прим. ред.). Ее нужно защищать от врагов!

tk8

Сначала нужно разобраться со всей это компанией леваков, которая выступает против увеличения военных расходов!

kru

Так и следует поступать дальше: увеличивать японский военный бюджет, менять старую Конституцию и усиливать японскую армию!

Одновременно нужно изгнать из политики геронтократию, окопавшуюся вокруг Либерально-демократической партии! Так называемый "новый либеральный путь" Суги приведет только к ослаблению Японии. Засилье ЛДП в политике погубит Японию! В Либерально-демократической партии необходима "перезагрузка"! Другого пути нет!

crs

А разве в наших силах самообороны есть хоть что-нибудь не отсталое? Да у нас отстало все!

leo

Эти русские нацелились на наш Хоккайдо! Я видел статью в Интернете!

agl

Здесь ничего не поделаешь, хотя и жалко тратить такие безумные деньги. Но как подумаешь, что к северу от Японского моря живут воры и обманщики, так согласишься с этими расходами. Только так можно обеспечить себе спокойное существование.

nak

Нам нужно готовиться к войне с Китаем за наши острова Сенкаку! А для начала нужно срочно выгнать из Японии около миллиона окопавшихся тут китайцев! Всех до одного вычистить!

wbj

Правительство, поторопитесь! Особенно с Окинавой! Китайцы уже совсем рядом!

ryg

Вам так не терпится повоевать! А вы не думаете, что в связи с войной погибнет огромное количество людей, в том числе и японцев?!