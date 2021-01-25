Войти
Lenta.ru

В США российский Су-57 признали «реликвией ушедшей эпохи»

712
0
0
Источник изображения: Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Российский истребитель пятого поколения Су-57 не сможет победить американский F-35 Lightning II в условиях современного боя, пишет The National Interest.

Американский журнал обратил внимание на январское заявление заслуженного летчика-испытателя России Магомеда Толбоева, согласно которому первый самолет благодаря своей маневренности победит второй в условиях воздушного боя один на один. Летчик-испытатель тогда же признал, что «сейчас уже не то время, когда воюешь один на один».

Комментируя данное высказывание Толбоева, в The National Interest воздушные бои один на один признали «идеализированными реликвиями ушедшей эпохи». Там же уверены, что любое столкновение между F-35 и Су-57 будет предполагать, в частности, участие современных систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационных станций (РЛС).

«Два одиночных пилота, сражающихся в воздушной дуэли, создают захватывающий сюжет для боевика, но не имеют ничего общего с реальностью ведения войн в XXI веке», — утверждает издание.

Тем не менее, в The National Interest признают, что «при прочих равных (условиях) пилот F-35 сделает все от себя зависящее, чтобы вообще не вступать в бой с вражеским Су-57». «По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной гипотетической ситуации, будет использовать свои преимущества в малозаметности, пытаясь ускользнуть от приближающегося Су-57», — пишет журнал.

В январе журнал Popular Mechanics сообщил, что бывший исполняющий обязанности министра обороны США (с 9 ноября 2020 года по 20 января 2021-го) Кристофер Миллер в ходе пресс-конференции назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «куском...».

В том же месяце правительство Хабаровского края заявило, что первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передан Вооруженным силам (ВС) России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
21.01.2021
"Су-57 убьет F-35, если они встретятся". Летчик Толбоев – о боевой авиации России
09.11.2020
Игрок глобального масштаба
03.02.2020
Лучшему российскому истребителю пришлось бороться за выживание
27.02.2019
Первый Су-57 поступит в ВКС уже в 2019 году
20.02.2018
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
26.01.2011
Итоги проводящихся тендеров окажут большое влияние на положение ведущих поставщиков на мировом рынке истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:53
  • 75
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:17
  • 35
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 25.01 07:18
  • 19
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании