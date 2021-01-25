В США российский Су-57 признали «реликвией ушедшей эпохи»

Российский истребитель пятого поколения Су-57 не сможет победить американский F-35 Lightning II в условиях современного боя, пишет The National Interest.

Американский журнал обратил внимание на январское заявление заслуженного летчика-испытателя России Магомеда Толбоева, согласно которому первый самолет благодаря своей маневренности победит второй в условиях воздушного боя один на один. Летчик-испытатель тогда же признал, что «сейчас уже не то время, когда воюешь один на один».

Комментируя данное высказывание Толбоева, в The National Interest воздушные бои один на один признали «идеализированными реликвиями ушедшей эпохи». Там же уверены, что любое столкновение между F-35 и Су-57 будет предполагать, в частности, участие современных систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационных станций (РЛС).

«Два одиночных пилота, сражающихся в воздушной дуэли, создают захватывающий сюжет для боевика, но не имеют ничего общего с реальностью ведения войн в XXI веке», — утверждает издание.

Тем не менее, в The National Interest признают, что «при прочих равных (условиях) пилот F-35 сделает все от себя зависящее, чтобы вообще не вступать в бой с вражеским Су-57». «По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной гипотетической ситуации, будет использовать свои преимущества в малозаметности, пытаясь ускользнуть от приближающегося Су-57», — пишет журнал.

В январе журнал Popular Mechanics сообщил, что бывший исполняющий обязанности министра обороны США (с 9 ноября 2020 года по 20 января 2021-го) Кристофер Миллер в ходе пресс-конференции назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «куском...».

В том же месяце правительство Хабаровского края заявило, что первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передан Вооруженным силам (ВС) России.