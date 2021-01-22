Россия официально получила первый серийный Су-57

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передан Вооруженным силам (ВС) России, сообщает правительство Хабаровского края.

«Первый самолет, собранный на предприятии (Комсомольский-на-Амуре авиазавод, КнААЗ — прим. «Ленты.ру»), уже поступил в один из авиаполков Южного военного округа», — говорится в официальном пресс-релизе.

Там же отмечается, что в текущем году ВС России должны получить еще четыре таких истребителя.

По словам директора КнААЗ Александра Пекарша, в настоящее время на заводе идет планомерное «оснащение агрегатно-сборочных цехов дополнительными стендами и оснасткой для сборки, в том числе уникальными поворотными стапелями, разработанными специально для строительства истребителей пятого поколения». ⠀

О том, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получили первый серийный Су-57, в декабре 2020 года впервые сообщили РИА Новости и ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

В декабре 2019 года разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц Су-57.