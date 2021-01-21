Летчик назвал победителя боя Су-57 и F-35

Российский Су-57 победит американский F-35 Lightning II в случае воздушного боя один на один. Вероятный исход сражения двух истребителей пятого поколения ТАСС назвал заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев.

«Су-57 его запросто убьет, если встретятся один на один. F-35 не умеет маневрировать, у него нет этого. Но зато у него есть электронная мощь», — сказал специалист.

Заслуженный летчик-испытатель добавил, что является «противником всяких электронных дел», поскольку к сбоям в работе электроники могут привести даже вспышки на Солнце.

Тем не менее Толбоев признал, что «сейчас уже не то время, когда воюешь один на один». «Сейчас идет радиоэлектронная борьба. Это уже не борцовский ковер, а комплексный подход к решению тактических вопросов», — отметил эксперт.

В ноябре 2018 года Толбоев заявил, что российский истребитель Су-57 и демонстратор МиГ 1.44 превосходят новейшие китайские истребители пятого поколения, поскольку «своего там ничего нет».

В мае того же года заслуженный летчик-испытатель заметил, что Су-57 не имеет мировых аналогов и о нем не могут судить «дилетанты из СМИ», поскольку его «ноу-хау являются тайной», о которых знают лишь «профессионалы, испытатели, военное руководство страны».