На МКС нашли трещину

На Международной космической станции (МКС) обнаружили новую трещину. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, сообщает ТАСС.

«Пока мы нашли одну, и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность», — заметил Соловьев. По словам руководителя полетом российского сегмента МКС, космонавты ожидают прибытия на грузовом корабле мощного микроскопа, с помощью которого будут исследованы возможные места образования трещин.

21 января телеканал «Россия-24» сообщил, что на МКС отключилась одна из систем кондиционирования воздуха СКВ-2 в российском модуле «Звезда». Космонавтам ничего не угрожает, так как на станции есть дублирующая система СКВ-1.

16 января директор отдела по МКС в штаб-квартире НАСА Робин Гатенс заявила, что поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» прекратили до февраля до прибытия следующего корабля «Прогресс». Дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря. Утечка воздуха в российском модуле на станции была зафиксирована в сентябре.