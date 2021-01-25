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На МКС нашли трещину

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

На Международной космической станции (МКС) обнаружили новую трещину. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, сообщает ТАСС.

«Пока мы нашли одну, и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность», — заметил Соловьев. По словам руководителя полетом российского сегмента МКС, космонавты ожидают прибытия на грузовом корабле мощного микроскопа, с помощью которого будут исследованы возможные места образования трещин.

21 января телеканал «Россия-24» сообщил, что на МКС отключилась одна из систем кондиционирования воздуха СКВ-2 в российском модуле «Звезда». Космонавтам ничего не угрожает, так как на станции есть дублирующая система СКВ-1.

16 января директор отдела по МКС в штаб-квартире НАСА Робин Гатенс заявила, что поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» прекратили до февраля до прибытия следующего корабля «Прогресс». Дыра в корпусе МКС образовалась в конце декабря. Утечка воздуха в российском модуле на станции была зафиксирована в сентябре.

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Проекты
МКС
Прогресс ТГК
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