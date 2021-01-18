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Еще одну дыру в российском модуле МКС перестали искать

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Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) прекращен до середины февраля. Об этом заявила директор отдела по МКС в штаб-квартире НАСА Робин Гатенс, передает РИА Новости.

Гатекс заявила, что протекающий отсек изолирован, компоненты воздуха для восполнения его утечки доставят на американском грузовом корабле в следующем месяце.

«До прибытия следующего "Прогресса" (запуск грузового корабля "Прогресс МС-16" намечен на 15 февраля — прим. «Ленты.ру») мы изолировали этот отсек и будем периодически надувать его, когда давление в нем будет опускаться ниже допустимого уровня», — пояснила Гатенс на заседании консультативного совета НАСА.

После прибытия «Прогресса МС-16» экипаж продолжит искать еще одну дыру в модуле. По словам Гатенс, в феврале на грузовом корабле Cygnus планируется доставить компоненты воздуха для пополнения его запасов на станции и поддержания необходимого давления на ней до устранения утечки воздуха.

В конце декабря в корпусе МКС образовалась еще одна дыра. Тогда предполагалось, что она находится в промежуточной камере модуля «Звезда». В Центре управления полетами попросили экипаж укладывать мешки и покрывала на различные места, чтобы сузить район поиска утечки. До момента, когда ее найдут, космонавтам предложили держать камеру постоянно закрытой для экономии воздуха.

В сентябре на модуле «Звезда» российского сегмента МКС была зафиксирована утечка, которая, согласно «Роскосмосу», обеспечила общее падение давления атмосферы на станции на уровне 1 миллиметра ртутного столба за восемь часов. На ее поиск и устранение потребовалось больше месяца.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

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