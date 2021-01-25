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Интерфакс-АВН

Созданный ФСБ координационный центр предупреждает об угрозе кибератак, в том числе в свете заявлений США и их союзников

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Глобальная кибератака. Архивное фото
Глобальная кибератака. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданный по приказу руководства ФСБ, предупредил об угрозе проведения целенаправленных кибератак, в том числе после заявлений со стороны США и их союзников.

"НКЦКИ предупреждает об угрозе проведения целенаправленных компьютерных атак. В условиях постоянных обвинений в причастности к организации компьютерных атак, высказываемых в адрес Российской Федерации представителями США и их союзниками, а также звучащих с их стороны угроз проведения "ответных" атак на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) рекомендует принять меры по повышению защищённости информационных ресурсов",- говорится в бюллетени НКЦКИ.

Специалисты рекомендуют проверить на актуальность имеющиеся инструкции и планы по реагированию на компьютерные инциденты, информировать сотрудников о возможных фишинговых атаках с использованием методов социальной инженерии, провести аудит сетевых средств защиты информации и антивирусных средств, избегать использования сторонних DNS-серверов, обновить пароли всех пользователей, установить антивирус на почту, вовремя обновлять безопасность ПО.

В декабре 2017 года ФСБ завершила создание в рамках Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) технической инфраструктуры Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

Закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), предусматривающий подключение объектов КИИ к ГосСОПКА, вступил в силу с 1 января 2018 года.

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