Россия решила пока оставить в ЦАР военных инструкторов, направленных туда в конце 2020г

В Москве осуждают деструктивную роль экс-президента Бозизе, предлагают подумать о санкциях против лидеров группировок, сделавших ставку на насилие

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Россия приняла решение пока оставить в Центральноафриканской республике (ЦАР) направленных туда военных инструкторов, сообщила заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.

"С учетом динамики развития ситуации и уроков обострения внутренней обстановки в преддверии выборов, а также принимая во внимание пожелания официального Банги, принято решение пока оставить в стране направленных в конце декабря 2020 года инструкторов. Это необходимо в интересах повышения уровня подготовки и эффективности действий армии и органов правопорядка. Со сроками пребывания инструкторов будем определяться с учетом развития ситуации "на земле" и мнения правительства ЦАР", - заявила Евстигнеева в ходе открытой видеоконференции членов СБ ООН по ЦАР.

Ее выступление приводится на сайте постпредства РФ в ООН.

По ее словам, обострение ситуации в конце декабря 2020 года - январе 2021 года "со всей очевидностью продемонстрировало, что санкционный режим в отношении ЦАР следует своевременно адаптировать к нуждам текущего этапа, в том числе исходя из первоочередной задачи распространения центральной власти на всю территорию страны и для подавления НВФ".

"Как показали последние события, эти группировки активно подпитываются извне боевиками и тяжелыми вооружениями и потому зачастую укомплектованы и вооружены лучше регулярной армии", - заметила Евстигнеева.

Она подчеркнула, что Россия осуждает "деструктивную роль в нынешних событиях бывшего президента ЦАР, фигуранта санкционного списка СБ ООН Франсуа Бозизе, а также тех лидеров НВФ, которые взяли курс на отход от своих обязательств по Политсоглашению и включились в вооруженное противостояние".

"Видимо, пора поразмыслить насчет подведения под санкции главарей группировок, которые сделали ставку на насилие", - сказала зампостпреда.

По ее словам, "при этом приоритетом для всех нас, безусловно, остается продвижение политпроцесса, в который вложены беспрецедентные усилия со стороны международного сообщества, включая Россию, региональных и международных игроков и ооновских миротворцев".

18 января Конституционный суд ЦАР огласил окончательные итоги состоявшихся в стране 27 декабря 2020 года президентских выборов.

Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший в первом туре 53,16% голосов избирателей. За его ближайшего соперника, лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе-Жоржа Дологеле, проголосовали 21,9% граждан ЦАР.

Подсчет голосов проходил на фоне боевых действий армии ЦАР и поддерживающих ее миротворцев ООН против коалиции мятежных группировок. Бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе, который считался главным соперником Туадеры на выборах, не был допущен до участия в них, призвал жителей страны не голосовать и выразил свою поддержку повстанцам.

Примерно две трети территории ЦАР заняты различными мятежными группировками. 18 декабря три из них объявили об объединении и начали наступление на контролируемую властями страны столицу ЦАР Банги. Представитель миротворческой миссии ООН в ЦАР Владимир Монтейро сначала заявлял, что продвижение мятежников удалось остановить на нескольких направлениях. А в среду миротворцы совместно с армией ЦАР вытеснили военизированные формирования из четвертого по значимости города страны - Бамбари.

Власти ЦАР убеждены, что за наступлением мятежников стоит именно Бозизе, однако в партии отставного президента эти обвинения отвергли.

22 декабря 2020 года МИД РФ сообщил, что Россия дополнительно направила в Центральноафриканскую республику 300 военных инструкторов и уведомила об этом профильный комитет СБ ООН.