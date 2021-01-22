Источник заявил о технических проблемах модуля «Наука». Их считают устраняемыми

По данным осведомленного источника, у перспективного российского модуля «Наука» для МКС обнаружили новые технические проблемы. Специалисты не считают их фатальными и не планируют нового переноса запуска.

Модуль для МКС «Наука» давно превратился в один из главных «долгостроев» ракетно-космической индустрии. Одна из причин — технические проблемы. Как стало известно, теперь на борту модуля обнаружили новые неполадки.

Они, впрочем, не должны сказаться на его судьбе. «Замечания к “Науке” есть, но все они устраняемые, никаких фатальных замечаний нет. Есть и по электрике, и по конструкции замечания, но их относительно немного», — заявил осведомленный источник.

Важно отметить, что, по его словам, запуск пока намечен на 30 апреля: ранее в качестве месяца старта называли июль. По словам другого источника, точную дату запуска «Науки» только предстоит определить.

Ранее в российском космическом ведомстве сообщили, что «Наука» прошла 80% проверок на территории Байконура. Инженеры среди прочего проверили систему телевизионной связи и антенно-фидерное устройство телевизионной системы, а также ТВ-цепи и кодеры. Специалисты протестировали комплекты системы обеспечения температурного режима, составные части комплекса двигательных установок, систему управления движением и навигацией модуля, а также элементы топливной системы.

Компьютерное изображение внешнего вида Российского сегмента МКС после присоединения модуля «Наука» Источник изображения: wikipedia

«Наука» много значит для российского сегмента МКС. Имея примерно десятилетний ресурс, модуль обеспечит работу российского сегмента станции до 2030 года.

Модуль предоставит новые, более широкие возможности для того, чтобы проводить научно-прикладные исследования и эксперименты. Ввод «Науки» в эксплуатацию также обеспечит российский сегмент МКС дополнительным пространством, где можно будет оборудовать рабочие места, хранить грузы и размещать аппаратуру для регенерации воды и кислорода.

В последнее время отечественный сегмент МКС все чаще сталкивается с разного рода техническими проблемами. Эксперты не считают, что они могут нести угрозу жизням и здоровью членов экипажа станции, однако трудности лишний раз заставляют говорить о состоянии российской аппаратуры.

Напомним, накануне стало известно о выходе на российском сегменте МКС одной из систем кондиционирования воздуха — СКВ-2. Вторая — СКВ-1 — продолжила работу в штатном режиме.

Осенью прошлого года специалисты искали утечку воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда». Также в октябре произошло задымление аппаратуры.