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ТАСС

Источник: специалисты выявили несколько замечаний к модулю "Наука" для МКС

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"
Многоцелевой лабораторный усовершенствованный модуль "Наука".
Источник изображения: https://habr.com/

По данным собеседника агентства, все они устраняемые, "никаких фатальных замечаний нет"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты на космодроме Байконур выявили небольшое число замечаний к многофункциональному лабораторному модулю "Наука", в том числе по электрике и конструкции. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Замечания к "Науке" есть, но все они устраняемые, никаких фатальных замечаний нет. Есть и по электрике, и по конструкции замечания, но их относительно немного", - отметил собеседник агентства.

Также источник сообщил, что датой запуска модуля пока значится 30 апреля. В свою очередь другой источник в ракетно-космической отрасли сказал ТАСС, что точная дата запуска будет утверждена в ближайшее время.

В декабре гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что если к "Науке" будут какие-то замечания, даже малейшие, запуск будет перенесен на июль. Ранее замдиректора департамента пилотируемых программ Роскосмоса Владимир Данеев сообщил, что запуск модуля "Наука" к МКС запланирован на конец апреля 2021 года. Полет до станции займет неделю.

В Роскосмосе во вторник сообщили, что модуль "Наука" прошел 80% проверок на Байконуре. В частности проведены испытания системы телевизионной связи и антенно-фидерного устройства телевизионной системы, ТВ-цепей и кодеров, ТВ-связи через универсальные рабочие места экипажа. Также прошла проверка комплектов системы обеспечения температурного режима, составных частей комплекса двигательных установок, системы управления движением и навигацией модуля, а также элементов топливной системы.

Модуль "Наука" будет размещен на надирном порту служебного модуля "Звезда". Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию "Науки" российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

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Россия
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
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