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В США российское оружие «Судного дня» назвали нереальным

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Источник изображения: Фото: Wikipedia

Ядерный подводный беспилотник «Посейдон» разрабатывается Россией, поскольку Москва не в состоянии создать современное «настоящее оружие», пишет американский журнал Forbes, называя оружие «Судного дня» ненужным.

По словам военного эксперта Кингстона Рейфа, концепция подобного ядерного беспилотника «гротескна и, объективно говоря, совершенно не нужна», поскольку для того, чтобы достичь берегов США, «Посейдону», стартующему с субмарины недалеко от материковой части России, потребуется около двух суток. «Какова ценность оружия, которое так долго добирается до своей цели?» — задается вопросом специалист.

По мнению военного эксперта Оуэна Коута, логика «Посейдона» носит политический характер, позволяющий России «создать иллюзию чего-то нового и значительного», тем самым сохраняя имидж ядерной сверхдержавы. «России становится все труднее делать это старомодным способом, создавая много реального оружия», — добавил специалист.

Военный эксперт Павел Лузин допустил, что под «Посейдоном» в действительности понимается комплекс исследовательских глубоководных работ, а сама по себе ядерная торпеда не является оружием. Военный эксперт Павел Подвиг, опрошенный американским журналом, отказался понимать логику оружия «Судного дня».

В январе агентство ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли, сообщало, что до 2027 года Военно-морской флот (ВМФ) России получит третий носитель «Посейдонов».

Ранее газета «Известия», ссылаясь на техническое задание на выполнение соответствующих работ, сообщила, что Россия в июне 2022 года завершит строительство береговой базы для «Посейдонов».

В мае 2020 года РИА Новости, ссылаясь на источник, сообщило, что «Посейдона» «в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов».

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Ядерный щит
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