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Naked Science

Стало официально известно о передаче ВКС первого серийного Су-57

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Серийный Су-57
Серийный Су-57.
Источник изображения: Светлана Балаева

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 передали российским Вооруженным силам: машина поступила в один из авиационных полков Южного военного округа.

О передаче ВКС первого (де-факто второго) серийного истребителя Су-57 со ссылкой на правительство Хабаровского края сообщил ТАСС. «Пять многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 передаст Комсомольский-на-Амуре авиазавод Вооруженным силам России в этом году. Первый самолет, собранный на предприятии, уже поступил в один из авиаполков Южного военного округа», — приводит агентство текст заявления.

Остается неизвестной точная дислокация первой серийной машины. Согласно приведенной ранее информации, перед поступлением в строевую часть истребитель должен пройти испытания на территории Государственного летно-испытательного центра в Ахтубинске.

По данным ТАСС, к концу 2024 года российские Воздушно-космические силы должны получить 22 таких истребителя. Общее число машин, которые поставят ВКС в рамках ранее заключенного контракта, составит 76 единиц: военным их передадут до 2028 года.

Принятие на вооружение Су-57 имеет долгую историю. Воздушно-космические силы должны были получить первую из этих машин еще год назад, однако самолет разбился во время испытаний. В декабре 2020-го появилась неофициальная информация о принятии комплекса на вооружение: тогда же были представлены качественные фото второго серийного образца.

Второй серийный Су-57

Источник изображения: Светлана Балаева

До создания первых серийных машин российские авиастроители произвели десять прототипов для летных испытаний и несколько — для прохождения тестов на земле. Отметим, что окраска первых серийных машин очень похожа на камуфляж последних прототипов, поэтому их легко спутать.

Су-57 — первый в истории России «полноценный» истребитель пятого поколения. В 90-х «МиГ» построил и испытал опытно-экспериментальный прототип истребителя пятого поколения МиГ 1.44, но машина не отвечала требованиям малозаметности: по крайне мере, в том виде, в котором ее показали. В 2000-х проект закрыли.

МиГ 1.44

Источник изображения: wikipedia

Россия, как и некоторые другие страны, активно прорабатывает концепцию истребителя шестого поколения. Ранее в концерне «Радиоэлектронные технологии» рассказали о предполагаемых особенностях перспективной машины.

Самолет, в частности, должны оснастить принципиально новой, более совершенной радиолокационной станцией. Еще одна особенность — применение лазера для поражения ракет противника: подобной возможностью, кстати, в обозримом будущем хотят наделить американские истребители.

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2020-й год
Истребитель 5 поколения
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