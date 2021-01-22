Первый истребитель Су-57 поступил в авиаполк Южного военного округа

Всего в 2021 году вооруженным силам России планируется передать пять многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57

ХАБАРОВСК, 21 января. /ТАСС/. Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал вооруженным силам России первый из планируемой партии истребитель Су-57. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

"Пять многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 передаст Комсомольский-на-Амуре авиазавод вооруженным силам России в этом году. Первый самолет, собранный на предприятии, уже поступил в один из авиаполков Южного военного округа", - говорится в сообщении.

К концу 2024 года Воздушно-космические силы РФ получат 22 истребителя. Всего же, согласно государственному контракту с филиалом компании "Сухой "КнААЗ им. Ю. А. Гагарина", до 2028 года предусмотрена поставка 76 самолетов. Контракт на производство большой партии истребителей по распоряжению президента РФ Владимира Путина подписали в ходе форума "Армия-2018".

Су-57, разработанный в компании "Сухой", является самым современным российским военным самолетом, который построен на совершенно новой платформе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем противовоздушной обороны.