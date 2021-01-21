Войти
Интерфакс-АВН

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1013 аппаратов

312
0
0
Starlink
Starlink.
Источник изображения: Globallookpress.com

Вашингтон. 20 января. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 60 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже 17-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 24 ноября прошлого года. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1013 космических аппаратов Starlink. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Запуск был осуществлен в 08:02 по времени Восточного побережья США (в 16:02 мск) со стартового комплекса 39А на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через примерно 1 час 5 минут после старта ракеты группа спутников Starlink была выведена на заданную орбиту.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в восьмой раз, через 8 минут 26 секунд после запуска совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Chief and Ms. Tree в Атлантике должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
Похожие новости
09.11.2020
Манит в сеть: Илон Маск сулит человечеству доступный спутниковый интернет
23.04.2020
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 420 космических аппаратов
18.02.2020
Ракета SpaceX стартовала с новой партией из 60 интернет-спутников
10.12.2018
Полет в никуда
04.10.2016
NASA изучает вопрос о покупке дополнительного числа мест на "Союзах" в 2019 году
08.06.2012
Новая космическая гонка ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.01 08:46
  • 17
IBCS: Польша первая после США
  • 21.01 08:41
  • 44
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 21.01 08:18
  • 2169
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.01 04:30
  • 23
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 21.01 02:38
  • 4
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя
  • 20.01 20:19
  • 5
Центральный блок SLS впервые полностью заправили компонентами топлива
  • 20.01 19:29
  • 35
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 20.01 19:24
  • 17
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
  • 20.01 19:20
  • 18
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 20.01 16:12
  • 1
Мобилизация военной науки
  • 20.01 15:51
  • 5
МС-21 не смог затормозить во время испытаний и выкатился за пределы самой длинной в Европе ВПП
  • 20.01 15:38
  • 1
Адвокат рассказала об арестованном по делу о краже с «самолета Судного дня»
  • 20.01 15:04
  • 8
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 20.01 11:01
  • 1
Депутаты предлагают вооружить Сбербанк и Центробанк до зубов
  • 20.01 10:26
  • 5
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink