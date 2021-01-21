SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1013 аппаратов

Вашингтон. 20 января. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 60 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже 17-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 24 ноября прошлого года. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1013 космических аппаратов Starlink. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Запуск был осуществлен в 08:02 по времени Восточного побережья США (в 16:02 мск) со стартового комплекса 39А на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через примерно 1 час 5 минут после старта ракеты группа спутников Starlink была выведена на заданную орбиту.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в восьмой раз, через 8 минут 26 секунд после запуска совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Chief and Ms. Tree в Атлантике должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.