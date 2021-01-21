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Naked Science

Американские ВМС приостановили поставки новых кораблей LCS типа Freedom из-за серьезного дефекта

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LCS типа Freedom
LCS типа Freedom.
Источник изображения: defensenews

Дефект силовой передачи вынудил Военно-морские силы США приостановить поставки кораблей прибрежной зоны типа Freedom. Их возобновление станет возможным после устранения проблем.

Littoral combat ship (LCS) — одна из наиболее масштабных и дорогих программ американских ВМС. Несмотря на все попытки, Соединенные Штаты не смогли устранить важные технические проблемы. Теперь служба решила приостановить поставки кораблей типа Freedom.

В своем заявлении Военно-морские силы указали на дефект в системе, которая передает мощность, вырабатываемую двигателями корабля, на его водометные движители. Только после устранения этих проблем возможны поставки новых LCS типа Freedom.

На сегодня ВМС передали десять экземпляров кораблей типа Freedom, еще пять строят. Помимо них, по программе LCS американский флот получает и другой тип Littoral combat ship — Independence. В отличие от Freedom — монокорпусного корабля, — этот проект представляет собой тримаран.

Напомним, недавно ВМС США получили новый корабль типа Independence — USS Mobile. Это уже 13-й поставленный Военно-морским силам представитель этого проекта.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
LCS-1
LCS-2
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