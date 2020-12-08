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Американские ВМС получили новый корабль типа Independence

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USS Mobile (LCS26)
USS Mobile (LCS26).
Источник изображения: Austal

Военно-морским силам США поставили 13-й корабль Littoral Combat Ship (LCS) типа Independence — USS Mobile (LCS 26). Вскоре он должен приступить к несению своей службы.

Как сообщает Naval News, Austal USA поставила 13-й боевой корабль Littoral Combat Ship (LCS) типа Independence Военно-морским силам Соединенных Штатов. USS Mobile построили на верфи компании в Мобиле, штат Алабама.

LCS 26 — четвертый корабль, поставленный Austal USA Военно-морским силам США в этом календарном году: в феврале они получили USS Kansas City (LCS 22), в июне — USS Oakland (LCS 24), а в сентябре — USNS Newport (EPF).

LCS типа Independence — быстрый и маневренный корабль прибрежной зоны (литоральный боевой корабль), который разработали как часть амбициозной программы Littoral Combat Ship. В задачи кораблей LCS входят быстрая транспортировка на театре военных действий грузов массой до 700 тонн, минная разведка и ликвидация установленных противником морских мин, проведение спецопераций, антитеррористическая защита и борьба с подводными лодками.

USS Gabrielle Giffords типа Independence

Источник изображения: wikipedia

Помимо Independence, в рамках LCS разработали еще один проект, получивший обозначение Freedom. Несмотря на схожие задачи, корабли имеют принципиальные конструктивные различия. LCS типа Independence — это тримаран, который полностью выполнен из алюминия. В свою очередь, Freedom представляет собой стальной однокорпусный корабль, имеющий алюминиевую надстройку.

Корабль типа Independence имеет водоизмещение (полное) порядка 3000 тонн. Его длина составляет 127 метров, а ширина — 32 метра. В носовой части находится одно 57-миллиметровое орудие Μκ. 110. Для защиты от атак с воздуха корабль имеет зенитные ракеты. На борту могут базироваться вертолеты или БПЛА. Дополнительное вооружение или какое-либо другое снаряжение можно разместить в специальных модулях и применять в зависимости от целей и задач, стоящих перед кораблями.

Напомним, в августе приемочные испытания прошел новый корабль LCS типа Freedom — USS Minneapolis-Saint Paul. В качестве сроков его поставки американским ВМС ранее называли осень 2020-го.

USS Minneapolis-Saint Paul

Источник изображения: Lockheed Martin

Отметим также, что примерно год назад ВМС США представили любопытные кадры, на которых можно видеть, как авианосец USS Theodore Roosevelt (CVN 71) и литоральный боевой USS Omaha (LCS 12) проводят дозаправку в открытом море. Это первая подобная операция с участием корабля типа Independence и авианосца типа Nimitz. Последний, как известно, входит в число мощнейших и крупнейших кораблей в мировой истории.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Spearhead
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
LCS-1
LCS-2
Los Angeles
Nimitz
Авианосец
БПЛА
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