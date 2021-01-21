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ЦАМТО

Два Ту-160 выполнили плановый полет над акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей

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Стратегический ракетоносец Ту-160М
Стратегический ракетоносец Ту-160М.
Источник изображения: © ОАК

ЦАМТО, 20 января. Два стратегических ракетоносца Ту-160 19 января выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей.

Продолжительность полета составила более 14 часов.

В ходе полета экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Проекты
Арктика
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