Мотострелки 58-й армии провели учения в Дагестане по борьбе с ударной беспилотной авиацией

Учения проходили 18 и 19 января

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 января. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й армии в ходе учений в Дагестане отработали уничтожение беспилотников противника из вооружения боевых машин пехоты БМП-3. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

Целью учений, которые прошли 18-19 января на полигоне Дальний, было совершенствование методов борьбы с беспилотной авиацией, в том числе ударными дронами, отметили в ЮВО. В учениях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 70 единиц военной техники.

"Условный противник атаковал с воздуха колонну военной техники при помощи ударных беспилотников. Экипажи боевых машин пехоты обнаружили низколетящие воздушные цели и уничтожили их из штатного вооружения", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что скопление техники и живой силы противника разведывательные подразделения обнаружили с помощью квадрокоптеров, которые также служат для объективной оценки поражения целей и корректирования огня мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений.

В 2020 году в ЮВО прошли стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020". Помимо российских военных в них приняла участие коалиционная группировка войск КНР, Пакистана, Белоруссии, Армении и Мьянмы. В рамках маневров в акватории Каспийского моря совместные задачи выполняли экипажи кораблей Каспийской флотилии и Ирана. В текущем году военнослужащие округа примут участие в 10 международных военных учениях, в том числе с Алжиром, Индией и Турцией.