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Военно-промышленный курьер

Корабли Северного флота заправились в Средиземном море от судна с Балтики

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Источник изображения: vpk-news.ru

Танкер Балтийского флота «Кола» пополнил запасы топлива на фрегате «Адмирал Касатонов» и спасательном буксире «Николай Чикер», выполняющих задачи дальнего похода в Средиземноморье.

В ходе заправки особое внимание уделялось экологической безопасности, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов. В свою очередь подразделения антитеррора, находящиеся на борту, обеспечивали безопасность стоянки на незащищенном рейде во время пополнения запасов топлива в море.

Кроме того, со всеми экипажами были проведены учения по борьбе за живучесть. Личный состав аварийных партий отработал применение стационарных и переносных средств пожаротушения.

Танкер «Кола» входит в отряд кораблей Балтийского флота во главе с корветом «Стойкий», которые в настоящее время выполняют задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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