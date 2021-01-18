Войти
ЦАМТО

Marshall Aerospace обеспечит обслуживание и ремонт самолетов C-130J "Геркулес" ВВС Норвегии и Дании

465
0
0
Источник изображения: Фото: Lockheed_Martin

ЦАМТО, 15 января. Marshall Aerospace and Defense Group (MADG) сообщила о подписании c Организацией материально-технического обеспечения ВС Норвегии (NDLO) и Организацией оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании DALO (DALO) нового семилетнего контракта.

В соответствии с этими контрактами, заключенными в конце декабря, компания MADG продолжит обслуживать объединенный парк из восьми самолетов C-130J "Геркулес" этих стран.

Как заявлено, для подписания новой сделки компания MADG, которая в настоящее время обслуживает самолеты C-130 в 17 странах мира, предложила лучшую стоимость в ходе тендерной процедуры. Новый контракт позволит продолжить оказание услуг ВВС Дании, которые предоставляются с 1986 года, и ВВС Норвегии, продолжающиеся с середины 1970-ых гг.

В рамках соглашения с DALO британская компания обеспечит обслуживание четырех C-130H ВВС Дании из состава 721-й эскадрильи, базирующейся на авиабазе Ольборг. Аналогичный контракт с NDLO предусматривает обслуживание четырех C-130J-30 ВВС Норвегии из состава 335-й эскадрильи, размещенной на базе Осло / Гардермуэн. Стоимость соглашения не раскрывается.

По заявлению компании, подписанный контракт является хорошим завершением 2020 года, в течение которого MADG продолжала наращивать свое глобальное присутствие на различных рынках, в частности, заключив десятилетний многомиллионный контракт на техническое обслуживание парка из 66 самолетов-заправщиков KC-130J КМП США.

Работы в рамках контракта будут выполняться на предприятии Marshall Aerospace and Defense Group в Кембридже (Великобритания).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Дания
Норвегия
США
Продукция
C-130
Проекты
2020-й год
Похожие новости
05.01.2021
Ракеты, самолеты, корабли: что получат американские военные в 2021-м
11.06.2020
С миру по пушке – Турции противник
06.05.2013
Лидеры прежние
28.01.2011
Дружба как прикрытие
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 20:41
  • 26
Иран ввел в строй «авианосец», переделанный из танкера
  • 18.01 19:54
  • 1
С дроном в разведку: стартует массовое оснащение армии квадрокоптерами
  • 18.01 19:35
  • 4
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 18.01 19:30
  • 52
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 18.01 18:58
  • 15
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 18.01 18:52
  • 101
Общество и война
  • 18.01 18:10
  • 3
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 18.01 17:33
  • 1
Корабль "Дмитрий Рогачёв" с ракетами "Калибр" пополнит средиземноморскую эскадру ВМФ России
  • 18.01 17:18
  • 5
Российские инженеры из стартапа Reasonance разработали беспроводной телевизор
  • 18.01 16:06
  • 20
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 18.01 16:04
  • 2
В "Ростехе" рассказали об экипировке солдата будущего "Сотник"
  • 18.01 12:55
  • 0
Военная доктрина Беларуси как основа строительства современной армии
  • 18.01 12:08
  • 2
США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»
  • 18.01 11:55
  • 1
Intel и AMD добавят технологию Secure Pluton в будущие процессоры
  • 18.01 11:47
  • 1
ИИ от Microsoft уже превосходит людей в понимании людской речи