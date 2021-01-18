Marshall Aerospace обеспечит обслуживание и ремонт самолетов C-130J "Геркулес" ВВС Норвегии и Дании

ЦАМТО, 15 января. Marshall Aerospace and Defense Group (MADG) сообщила о подписании c Организацией материально-технического обеспечения ВС Норвегии (NDLO) и Организацией оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании DALO (DALO) нового семилетнего контракта.

В соответствии с этими контрактами, заключенными в конце декабря, компания MADG продолжит обслуживать объединенный парк из восьми самолетов C-130J "Геркулес" этих стран.

Как заявлено, для подписания новой сделки компания MADG, которая в настоящее время обслуживает самолеты C-130 в 17 странах мира, предложила лучшую стоимость в ходе тендерной процедуры. Новый контракт позволит продолжить оказание услуг ВВС Дании, которые предоставляются с 1986 года, и ВВС Норвегии, продолжающиеся с середины 1970-ых гг.

В рамках соглашения с DALO британская компания обеспечит обслуживание четырех C-130H ВВС Дании из состава 721-й эскадрильи, базирующейся на авиабазе Ольборг. Аналогичный контракт с NDLO предусматривает обслуживание четырех C-130J-30 ВВС Норвегии из состава 335-й эскадрильи, размещенной на базе Осло / Гардермуэн. Стоимость соглашения не раскрывается.

По заявлению компании, подписанный контракт является хорошим завершением 2020 года, в течение которого MADG продолжала наращивать свое глобальное присутствие на различных рынках, в частности, заключив десятилетний многомиллионный контракт на техническое обслуживание парка из 66 самолетов-заправщиков KC-130J КМП США.

Работы в рамках контракта будут выполняться на предприятии Marshall Aerospace and Defense Group в Кембридже (Великобритания).