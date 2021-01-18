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ЦАМТО

Доля современной техники войск связи гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО возросла до 80%

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KamAZ-43114
Радиостанция Р-166 на базе КамАЗ-43114. Источник: rasu.ru.

ЦАМТО, 15 января. В войсках связи гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) доля современных и перспективных средств связи возросла до 80%.

Свыше 10 ед. станций Р-419Л1, Р-416 ГМ, Р-149 АКШ-1, Р-166 и П-260-О поступили в воинские части в Воронежской и Курской областях по плану государственного оборонного заказа.

Цифровые радиорелейные станции Р-419Л1, Р-416 ГМ оснащены спутниковой системой навигации ГЛОНАСС и предназначены для быстрого развертывания самостоятельных радиорелейных линий связи, использования в качестве временной радиовставки.

Также на вооружение поступили автомобили на высокопроходимой базе Р-149 АКШ-1, предназначенные для организации системы управления в условиях активной постановки радиопомех противником.

Кроме того, для организации каналов дуплексной или симплексной связи одновременно в двух независимых радионаправлениях или радиосетях КВ и УКВ диапазонов ракетное соединение получило автомобили Р-166 "Артек" – радиостанция средней мощности и комплексные аппаратные П-260 для связи командного состава соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии, а также видов и родов войск ВС РФ.

Поступившая техника позволяет автоматизировать процессы обработки, передачи, отображения и хранения информации, образовывать радиоканалы в движении, на остановках и на стоянке, что в разы повысит эффективность управления войсками армии.

Помимо этого, поставленные системы связи позволяют организовывать выносные рабочие места вне автомобилей и автоматически определять координаты своего местонахождения, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
Р-166
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЛОНАСС
Гособоронзаказ
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