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Самая крупная российская армия получила современные средства связи

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Источник изображения: vpk-news.ru

Двадцатая общевойсковая армия Западного военного округа (ЗВО) получила партию новых радиостанций и увеличила долю современных и перспективных средств связи до 80%, сообщила пресс-служба округа.

«Поступившая техника позволяет автоматизировать процессы обработки, передачи, отображения и хранения информации, образовывать радиоканалы в движении, на остановках и на стоянке, а также в разы повышать эффективность управления войсками армии», - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

В частности, в части общевойсковой армии в Воронежской и Курской областях по гособоронзаказу поступило более 10 станций Р-419Л1, Р-416 ГМ, Р-149 АКШ-1, Р-166 и П-260-О.

«Цифровые радиорелейные станции Р-419Л1, Р-416 ГМ оснащены спутниковой системой навигации «ГЛОНАСС» и предназначены для быстрого развертывания самостоятельных радиорелейных линий связи», - говорится в сообщении ЗВО.

Общевойсковая армия также получила командно-штабные машины, предназначенные для организации системы управления в условиях активной постановки радиопомех. Ракетная бригада армии получила автомобильные радиостанции Р-166 «Артек» и комплексные аппаратные П-260-О для организации связи командного состава.

20-ая общевойсковая армия считается одним из самых крупных объединений Вооруженных сил РФ. Штаб армии расположен в Воронеже. 

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Страны
Россия
Продукция
Р-166
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЛОНАСС
Гособоронзаказ
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