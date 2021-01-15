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Интерфакс-АВН

Общевойсковая армия на западе России получила партию радиостанций со спутниковой навигацией

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Р-149АКШ-1
Командно-штабная машина (КШМ) Р-149АКШ-1.
Источник изображения: sdelanounas.ru

Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС - Двадцатая общевойсковая армия Западного военного округа (ЗВО) получила партию новых радиостанций и увеличила долю современных и перспективных средств связи до 80%, сообщила в четверг пресс-служба округа.

"Поступившая техника позволяет автоматизировать процессы обработки, передачи, отображения и хранения информации, образовывать радиоканалы в движении, на остановках и на стоянке, а также в разы повышать эффективность управления войсками армии", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

В частности, в части общевойсковой армии в Воронежской и Курской областях по гособоронзаказу поступило более 10 станций Р-419Л1, Р-416 ГМ, Р-149 АКШ-1, Р-166 и П-260-О.

"Цифровые радиорелейные станции Р-419Л1, Р-416 ГМ оснащены спутниковой системой навигации "ГЛОНАСС" и предназначены для быстрого развертывания самостоятельных радиорелейных линий связи", - говорится в сообщении ЗВО.

В ЗВО сообщили, что общевойсковая армия также получила командно-штабные машины, предназначенные для организации системы управления в условиях активной постановки радиопомех. Ракетная бригада армии получила автомобильные радиостанции Р-166 "Артек" и комплексные аппаратные П-260-О для организации связи командного состава.

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Страны
Россия
Продукция
Р-166
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЛОНАСС
Гособоронзаказ
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