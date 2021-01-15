ВМС Индии получат три корабельных 127-мм АУ Mk-45 из наличия ВМС США

ЦАМТО, 14 января. Командование Военно-морских сил США приняло решение предоставить три 127-мм артиллерийских установки Mk-45 из находящихся на хранении для срочного оснащения боевых кораблей ВМС Индии.

Как сообщает Newsdeal.in, Индия направила правительству США письмо с запросом на приобретение 11 ед. 127-мм артиллерийских установок, которыми должны быть оснащены крупнотоннажные боевые корабли ВМС Индии, включая эсминцы класса "Вишакхапатнам". Договор заключен в рамках соглашения общей стоимостью 38 млрд. рупий (520 млн. долл.).

После того, как производство новых орудий в США будет завершено и они будут готовы к поставке, бывшие в эксплуатации орудия из наличия ВМС США на индийских военных кораблях будут заменены новыми.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Совет по оборонным закупкам МО Индии одобрил приобретение до 13 ед. 127-мм корабельных артиллерийских установок Mk-45 Mod.4 в рамках программы "Иностранные военные продажи" 27 апреля 2018 года. Дальность стрельбы новых установок составит 24 км, а при использовании боеприпасов увеличенной дальности ERGM (Extended Range Gun Munition) и более.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 19 ноября 2019 года уведомило Конгресс о возможной продаже Индии корабельных артиллерийских установок Mk-45 Mod.4 и связанного с ними оборудования. Полная стоимость соглашения была оценена в 1,021 млрд. долл.

Основным подрядчиком проекта выбрана компания BAE Systems Land and Armaments.