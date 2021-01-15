Войти
Военно-промышленный курьер

В Пентагоне приоткрыли завесу над фрегатом нового поколения

1090
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Стали известны подробности перспективного фрегата типа Constellation, проектируемого по заказу ВМС США. Головной корабль FFG(X), по предварительным оценкам, будет стоить порядка 1,28 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Defence News, пишет РГ. Последующие корабли могут стоить от 850 до 950 миллионов долларов. Перспективный фрегат будет иметь 151 метр в длину (496 футов), 20 метров в ширину (65 футов), полное водоизмещение 7291 тонн.

Корабль получит один газотурбинный двигатель, два электрических и четыре дизель-генератора. Он рассчитан на 200 человек экипажа, ожидаемый срок службы составит 25 лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Constellation
Похожие новости
25.08.2014
Авианосец «Саратога» продан на металлолом
28.09.2011
На Марс через Луну
14.09.2011
Экспедиция в глубь Луны
02.09.2010
В НАСА провели огневые испытания ракеты-носителя, которой скорее всего не придется летать
28.09.2009
Роскосмос: американцы могут продлить жизнь шаттлам, чтобы не зависеть от русских
19.08.2009
NASA создало новую ракету-носитель
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 01:14
  • 4
ПВО Беларуси перевооружат на С-400
  • 16.01 00:50
  • 75
Общество и война
  • 16.01 00:20
  • 3
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 15.01 23:53
  • 1
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в заседании Совета Россия-НАТО
  • 15.01 23:48
  • 2
Доходы семьи Шойгу за год выросли на 6 млн рублей, в основном за счёт жены - декларация
  • 15.01 21:48
  • 3
Танковую броню предложили делать из проволоки
  • 15.01 21:47
  • 11
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 15.01 18:05
  • 4
Перспективы газотурбинных двигателей ОАО АМНТК "Союз" для зарубежного рынка морских судов
  • 15.01 18:02
  • 41
Путин: в России появится 10-тонное судно на воздушной подушке
  • 15.01 17:30
  • 19
MW: Китай строит верфь для суперавианосца
  • 15.01 17:07
  • 6
"Накачанная" машина. Военный эксперт рассказал о БМПТ "Терминатор"
  • 15.01 16:12
  • 33
Основные особенности "войн будущего"
  • 15.01 11:18
  • 17
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 15.01 10:31
  • 7
Авиация, и ее место в "войне будущего"
  • 15.01 10:19
  • 14
Флот в "войнах будущего"