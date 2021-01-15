В Пентагоне приоткрыли завесу над фрегатом нового поколения

Стали известны подробности перспективного фрегата типа Constellation, проектируемого по заказу ВМС США. Головной корабль FFG(X), по предварительным оценкам, будет стоить порядка 1,28 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Defence News, пишет РГ. Последующие корабли могут стоить от 850 до 950 миллионов долларов. Перспективный фрегат будет иметь 151 метр в длину (496 футов), 20 метров в ширину (65 футов), полное водоизмещение 7291 тонн.

Корабль получит один газотурбинный двигатель, два электрических и четыре дизель-генератора. Он рассчитан на 200 человек экипажа, ожидаемый срок службы составит 25 лет.