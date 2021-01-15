Россия построит «Князя Потемкина»

Две атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 955А («Борей-А»), контракт на строительство которых с Минобороны России был заключен в июле 2020 года, будут названы «Дмитрием Донским» и «Князем Потемкиным», сообщил журналу «Завод» генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

Он отметил, что в настоящее время предприятием строятся четыре АПЛ проекта 955А и восемь АПЛ проекта 885М («Ясень-М»). Будниченко добавил, что на данный момент «Севмаш» продолжает строить АПЛ «Хабаровск» проекта 09851 и проводит испытания АПЛ «Белгород» проекта 09852.

В декабре 2020 года подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» впервые произвел залповый пуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30».

В феврале того же года заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что современная Р-30 «Булава-30» «не может считаться особенно прорывной» разработкой, поскольку по дальности стрельбы и круговому вероятному отклонению ракета сопоставима с UGM-133A Trident II D5, принятой на вооружение еще в 1990 году, но уступает ей в 2,5 раза по забрасываемому весу.