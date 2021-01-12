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Интерфакс-АВН

США и Саудовская Аравия договорились об укреплении военного сотрудничества - Пентагон

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Истребитель Boeing F-15SA
Истребитель Boeing F-15SA ВВС Саудовской Аравии.
Источник изображения: theaviationist.com

Вашингтон. 11 января. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности заместителя министра обороны США Энтони Тата и замминистра обороны Саудовской Аравии Халид ибн Салман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде договорились расширять отношения и пути укрепления оборонного сотрудничества, в частности, для противостояния Ирану, сообщил Пентагон.

"Стороны договорились углублять американо-саудовские оборонные отношения и изучили пути продвижения и укрепления всеобъемлющего оборонного сотрудничества для поддержания регионального мира и стабильности", - говорится в распространенном Минобороны США сообщении.

В нем отмечается, что "в этих целях они подписали план оборонного сотрудничества, который закрепляет новые и существующие направления взаимодействия".

"Тата подчеркнул силу оборонного партнерства США и Саудовской Аравии, особенно в свете угроз со стороны Ирана. Он выразил благодарность королевству за готовность разделять ответственность за поддержку американских войск", - информирует Пентагон.

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Страны
Иран
Саудовская Аравия
США
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