США и Саудовская Аравия договорились об укреплении военного сотрудничества - Пентагон

Вашингтон. 11 января. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности заместителя министра обороны США Энтони Тата и замминистра обороны Саудовской Аравии Халид ибн Салман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде договорились расширять отношения и пути укрепления оборонного сотрудничества, в частности, для противостояния Ирану, сообщил Пентагон.

"Стороны договорились углублять американо-саудовские оборонные отношения и изучили пути продвижения и укрепления всеобъемлющего оборонного сотрудничества для поддержания регионального мира и стабильности", - говорится в распространенном Минобороны США сообщении.

В нем отмечается, что "в этих целях они подписали план оборонного сотрудничества, который закрепляет новые и существующие направления взаимодействия".

"Тата подчеркнул силу оборонного партнерства США и Саудовской Аравии, особенно в свете угроз со стороны Ирана. Он выразил благодарность королевству за готовность разделять ответственность за поддержку американских войск", - информирует Пентагон.