Российская ракета «Циркон»: гиперзвуковой монстр, которому Америке нечего противопоставить? (The National Interest, США)

Россия приступила к модернизации подводных лодок с целью размещения на них новейших крылатых ракет «Калибр-ПЛ», «Оникс» и «Циркон». Автор пытается выяснить, сможет ли в результате Россия сравниться или превзойти огневую мощь субмарин ВМС США класса «Вирджиния».

Россия и Соединенные Штаты торопятся оснастить свои ударные субмарины более совершенными ракетами

Российский военно-морской флот полным ходом наращивает потенциал своих ударных подводных лодок в рамках программы по модернизации вооружений, направленной на то, чтобы оснастить каждую из них 48 новыми крылатыми ракетами подводного базирования.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, этот шаг направлен на увеличение ударных возможностей российской атомной подводной лодки "Иркутск" в два раза в рамках программы модернизации под названием "Проект 949АМ".

"Сейчас АПЛ "Иркутск" проходит ремонт и модернизацию на дальневосточном заводе "Звезда". Ранее источник ТАСС сообщил, что ударные возможности этой подлодки после модернизации вырастут как минимум в два раза - она сможет нести 48 новых ракет"Калибр-ПЛ", "Оникс" и "Циркон"", - сообщает агентство.

Тот факт, что подлодки будут оснащены этими ракетами, имеет большое значение. Российская крылатая ракета подводного и корабельного базирования "Калибр-ПЛ" была впервые замечена Соединенными Штатами в 2015 году, когда Россия запустила из Каспийского моря двадцать шесть крылатых ракет по одиннадцати целям в Сирии и эти ракеты пролетели 1 тысячу 500 километров, согласно докладу, опубликованному на сайте deagle.com. В том докладе также говорилось, что в этих ракетах используются и GPS-технологии, и технологии нацеливания на основе инерциальных измерительных модулей, что делает их похожими на американские "Томагавки", которые способны преодолевать расстояния в 900 морских миль. Также не стоит забывать про новейшую гиперзвуковую ракету подводного базирования "Циркон".

Будет не лишним отметить, что эти усилия России по наращиванию потенциала ее ударных подводных лодок реализуются параллельно с инициативой американских ВМС по оснащению ударных субмарин класса "Вирджиния" дополнительными модулями полезной нагрузки. Эти модули представляют собой отсеки длиной в 25 метров, которые позволяют увеличить число крылатых ракет "Томагавк" на борту с 12 до 40. Это значительное увеличение огневой мощи осуществляется в рамках программы строительства субмарин типа Block V Virginia. Реализация этой программы уже идет полным ходом, и новые субмарины должны будут прийти на смену той огромной огневой мощи "Томагавков", которые установлены на четырех атомных подводных лодках класса "Огайо", оснащенных управляемыми ракетами.

Ракеты "Томагавк", которые являются предпочтительным оружием, способны засекать цели на суше с расстояния до 900 морских миль, использовать двухсторонний канал передачи данных для корректировки координат для наведения и "барражировать" над районами нанесения удара в случае необходимости. Новая модификация ракет "Томагавк", разработанная для ВМС, оснащена технологиями, позволяющими ей уничтожать движущиеся корабли противника. Будет довольно интересно узнать, будут ли те российские крылатые ракеты подводного базирования, которыми сейчас оснащаются подлодки, обладать сходными техническими характеристиками. Возможно, у Москвы нет таких средств для поражения целей, как американские "Томагавки". Однако в смысле количества крылатых ракет, устанавливаемых на подлодки, русские, по всей видимости, пытаются обойти американские субмарины Block V класса "Вирджиния", вооруженные 40 "Томагавками", построив подлодки, вооруженные 48 крылатыми ракетами.

Попытка России сравняться или превзойти новую огневую мощь субмарин ВМС США класса "Вирджиния", наверняка никого не удивит в Пентагоне.

Крис Осборн - редактор издания National Interest. Ранее он работал в Пентагоне в качестве высококвалифицированного специалиста в управлении помощника министра сухопутных войск. Кроме того, он был ведущим и военным экспертом на национальных телеканалах.

Крис Осборн (Kris Osborn)