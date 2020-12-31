Источник назвал дату полета первого Ту-160М новой постройки

Первый построенный с нуля глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 может подняться в небо в четвертом квартале следующего года. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

О сроках полета первого бомбардировщика Ту-160М новой постройки сообщил со ссылкой на свой источник ТАСС. По словам собеседника агентства, с высокой долей вероятности самолет поднимется в небо в четвертом квартале 2021-го.

Источник добавил, что второй опытный образец стратегического бомбардировщика проходит наземные тесты на летно-испытательном комплексе Казанского авиазавода имени С. П. Горбунова.

Напомним, в ноябре этого года совершил полет стратегический бомбардировщик Ту-160М, получивший новые двигатели НК-32-02. Первый полет глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 выполнил в начале февраля этого года.

Первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М Источник изображения: БИЗНЕС Online

Ранее появилась информация о том, что Ту-160М новой постройки получит индекс Ту-160М2. Общее число произведенных с нуля машин, согласно заключенному в 2018 году контракту, должно составить десять бомбардировщиков.

По данным, представленным ранее, Ту-160М получил новые пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что обновленная машина будет иметь существенно более высокий, в сравнении с базовой версией, боевой потенциал.

Свой самый первый полет Ту-160 выполнил 18 декабря 1981 года. Самолет начали эксплуатировать в 1987 году. За все годы произвели более трех десятков таких машин, включая прототипы. Сегодня самолеты этого типа эксплуатирует только Россия: ранее бомбардировщик был и у Украины.

Боевым крещением Ту-160 принято считать российскую военную операцию в Сирии. Известно, что самолеты использовали крылатые ракеты Х-555 и Х-101. В будущем авиационные комплекс могут получить новую ракету сверхбольшой дальности, известную как Х-БД.

Эксперты видят модернизированный Ту-160 чем-то наподобие «переходного звена» на пути к стратегическому бомбардировщику нового поколения, созданному по технологии стелс.

Сейчас, напомним, Россия активно реализует программу ПАК ДА, предполагающую создание малозаметного дозвукового «стратега», концептуально похожего на американский B-2 Spirit.

Недавно стало известно об изготовлении первого опытного двигателя для перспективного самолета. Также, по некоторым данным, в России сейчас собирают сразу несколько образцов ПАК ДА.