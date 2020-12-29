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Российская «Ангара» устроила Минобороны

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Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

Тяжелая ракета «Ангара-А5», запущенная второй раз за свою историю 14 декабря, устраивает Минобороны. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА Новости.

По его словам, характеристики данного носителя «уже соответствуют всем требованиям основного заказчика — Минобороны».

В ноябре главный конструктор комплекса «Ангара» Дмитрий Петров сказал, что тяжелые носители первого и второго летных испытаний конструктивно не отличаются друг от друга.

В октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что проведенное в 2014 году первое летное испытание «Ангары-А5» «не подтвердило заложенные требования заказчика», поскольку «выводимая масса оказалась ниже, чем нужно».

Ракета «Ангара», которая в тяжелой версии должна заменить «Протон-М», создается московским Центром Хруничева — самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более пяти миллиардов долларов. В настоящее время долги Центра Хруничева составляют десятки миллиардов рублей.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
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