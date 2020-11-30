«Роcкосмос» снова перенес второй за шесть лет запуск «Ангары»

«Роcкосмос» снова перенес второй за последние шесть лет запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с площадки в Плесецке.

«Да, декабрь. РН (ракета-носитель — прим. «Ленты.ру») готова», — написал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в Twitter, комментируя вопрос пользователя сети о том, что запуск «Ангары-А5» намечен на 11 декабря.

Ранее в ноябре главный конструктор комплекса «Ангара» Дмитрий Петров сообщил, что тяжелые носители первого и второго летных испытаний конструктивно не отличаются друг от друга. В октябре Рогозин заявил, что проведенное в декабре 2014 году первое летное испытание данного носителя «не подтвердило заложенные требования заказчика», поскольку «выводимая масса оказалась ниже, чем нужно».

В августе менеджер в ходе доклада вице-премьеру Юрию Борисову на форуме «Армия-2020» обещал, что данная ракета стартует в ноябре.

В июле бывший гендиректор, экс-конструктор Центра Хруничева Владимир Нестеров объяснил дороговизну «Ангары-А5». «Заработная плата, электроэнергия, газ, тепло, накладные расходы, транспортные услуги нужно куда-то вписать. И когда трехкратный цикл изготовления вешают на одно изделие, естественно, его цена растет в три раза», — сказал бывший руководитель.

В финансовом отчете Центра Хруничева за 2019 год сообщалось, что стоимость производства «Ангары-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в три раза дороже ракеты «Протон-М», которую ей предстоит заменить.

Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В легкой и тяжелой версиях носитель летал дважды (в июле и декабре 2014 года). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.