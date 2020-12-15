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«Роскосмос» запустил вторую за шесть лет «Ангару-А5»

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Тяжелая ракета «Ангара-А5»
Тяжелая ракета «Ангара-А5».
Источник изображения: lenta.ru

Тяжелая ракета «Ангара-А5» сегодня, в понедельник, 14 декабря, стартовала с космодрома Плесецк, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. До этого данный носитель стартовал только раз — в декабре 2014 года.

В ходе второго за шесть лет испытательного старта «Ангары-А5» планируется вывести на геостационарную орбиту 2,4 тонны груза, предположительно, не несущего практической пользы.

В ноябре ТАСС, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщил, что на уже вывезенной на стартовый стол ракете «было выявлено заниженное сопротивление изоляции между вторым и третьим блоками», вследствие чего носитель был снят с площадки, а пуск был перенесен на декабрь.

В том же месяце главный конструктор комплекса «Ангара» Дмитрий Петров сказал, что тяжелые носители первого и второго летных испытаний конструктивно не отличаются друг от друга.

В октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что проведенное в декабре 2014 году первое летное испытание «Ангары-А5» «не подтвердило заложенные требования заказчика», поскольку «выводимая масса оказалась ниже, чем нужно».

В августе менеджер в ходе доклада вице-премьеру Юрию Борисову на форуме «Армия-2020» обещал, что данная ракета стартует в ноябре.

В июле бывший гендиректор, экс-конструктор Центра Хруничева Владимир Нестеров объяснил причины дороговизны «Ангары-А5». «Заработная плата, электроэнергия, газ, тепло, накладные расходы, транспортные услуги нужно куда-то вписать. И когда трехкратный цикл изготовления вешают на одно изделие, естественно, его цена растет в три раза», — сказал бывший руководитель.

В финансовом отчете Центра Хруничева за 2019 год сообщалось, что стоимость производства «Ангары-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в три раза дороже ракеты «Протон-М», которую ей предстоит заменить.

В мае 2019 года, согласно данным системы «СПАРК-Маркетинг» стало известно, что легкая ракета «Ангара-1.2» дороже средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» в полтора раза.

Центр Хруничева — самое проблемное и убыточное предприятие «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов (по другим оценкам — более пяти). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что эквивалентно половине годового бюджета госкорпорации.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
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Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
Плесецк
Союз-2 РН
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