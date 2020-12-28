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ТАСС

В Минобороны сообщили, что иностранным заказчикам интересна испытанная в Сирии техника РФ

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Зенитно-ракетный комплекс С-400 и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на авиабазе Хмеймим в Сирии, ноябрь 2015 года Дмитрий Виноградов/РИА "Новости"
Зенитно-ракетный комплекс С-400 и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на авиабазе Хмеймим в Сирии, ноябрь 2015 года Дмитрий Виноградов/РИА "Новости".

Они проявляют особый интерес к российским средствам ПВО, указал замглавы ведомства Александр Фомин

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Иностранные партнеры России по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) проявляют повышенный интерес к отечественной продукции военного назначения (ПВН), испытанной в ходе контртеррористической операции в Сирии. Об этом в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"У многих наших партнеров интерес к оружию российского производства неуклонно растет. В первую очередь, конечно же, проявляется заинтересованность в приобретении российской ПВН, подтвердившей свою высокую надежность и эффективность в реальных боевых действиях против международных террористических группировок в Сирии", - отметил Фомин. По его словам, в список данной техники входит стрелковое оружие, авиационная техника, средства противовоздушной обороны (ПВО), системы радиоэлектронной борьбы, ударные ракетные комплексы, военно-морская техника и другие виды ПВН.

"Мощности российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих такое вооружение, загружены на годы вперед", - добавил замминистра.

По его словам, иностранные партнеры РФ в сфере ВТС проявляют особый интерес к российским средствам ПВО. "Особо отмечаю интерес многих стран к приобретению современных средств ПВО, которые позволяют чувствовать себя в большей безопасности от "демократии", "прилетающей, как правило, на крыльях бомбардировщиков и беспилотных летательных аппаратов". Ведь отразить массированное применение ударной авиации, беспилотников и крылатых ракет, с которого в современных реалиях начинается вооруженный конфликт, в состоянии только вооруженные силы стран, имеющие грамотно построенную и современную систему ПВО", - сообщил Фомин.

"Многие наши партнеры, понимая жизненную необходимость в выстраивании своей системы ПВО, планируют закупить, а некоторые уже приобрели российские комплексы, успешно проверенные в реальных боевых условиях", - подытожил замминистра.

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