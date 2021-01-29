Шойгу опередил Мэттиса
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и главнокомандующий Вооруженными силами Республики Мьянма старший генерал Мин Аунг Хлайн во время переговоров.
Источник: Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ
Россия активизирует сотрудничество с Мьянмой, Лаосом и Вьетнамом
С 20 по 23 января 2018 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил с официальными визитами три страны Юго-Восточной Азии: Мьянму, Лаос и Вьетнам. В частности, в рамках официального визита в Мьянму состоялись переговоры между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и главнокомандующим Вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аунг Хлайном.
В ходе встречи, как сообщается в информации пресс-службы Министерства обороны РФ, обсуждались различные вопросы, в том числе угроза использования террористами беспилотных летательных аппаратов. В этой связи было отмечено, что Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, которые используют для террористических атак боевики в Сирии. "В Сирии появился новый вид террористической угрозы - беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 км. Мы готовы поделиться опытом борьбы с этими угрозами", – сказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном. Глава российского военного ведомства также обратил внимание на то, что террористические атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов могут сегодня совершаться не только в Сирии. "Это очень серьезные угрозы. И мы готовы поделиться тем опытом, который уже имеем по борьбе с беспилотниками, которые стали использовать террористы", – отметил генерал армии Сергей Шойгу.
В этой связи следует отметить, что проблема противодействия террористическим угрозам чрезвычайно актуальна для Мьянмы. В свою очередь, старший генерал Хлайн проинформировал генерала армии Шойгу, что делегация из Мьянмы будет участвовать в работе очередной международной конференции по безопасности, которая пройдет в Москве в текущем году, а также в нескольких конкурсах Армейских международных игр – 2018.
После переговоров было также подписано межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы. Подписи под документом, как сообщает агентство "Интерфакс-АВН", поставили заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин и заместитель министра обороны Мьянмы контр-адмирал Мьинт Нве. По мнению представителей российского Минобороны, данный документ послужит расширению двустороннего военного сотрудничества.
Кроме того, в ходе визита министра обороны России Сергея Шойгу была достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30. Об этом журналистам сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин. "В ходе визита министра обороны России достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30", – сказал Александр Фомин, выразив при этом уверенность в том, что Су-30 станет основным боевым истребителем Военно-воздушных сил (ВВС) Мьянмы.
"Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористической угрозы", – цитирует заместителя министра обороны РФ пресс-служба военного ведомства.
"Любые вопросы, которые будут возникать у мьянманской стороны при реализации контракта на поставку этих машин, готовы оперативно решать на договорной и дружеской основе", – сказал Александр Фомин, подчеркнув, что, по его оценке, Су-30 уже на практике доказал боевые качества самолета мирового класса.
Плодотворными оказались итоги визитов Сергея Шойгу и в другие две страны региона. Причем, что примечательно, российский министр обороны посетил ряд государств Юго-Восточной Азии раньше, чем с аналогичной целью в данный регион прибыл его американский коллега. И хотя из всех стран, которые были намечены в их планах, единственным местом пересечения маршрутов стал Вьетнам, нельзя не увидеть, что и Москва, и Вашингтон сегодня уделяют все больше внимания сотрудничеству со странами Юго-Восточной Азии. Соперничество великих держав, заявленное в новой Национальной оборонной стратегии США, стало фактически главной проблемой мировой безопасности и активно набирает обороты.
Владимир Щербаков
Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"
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26.01.2018
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