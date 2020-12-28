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ТАСС

В МО считают, что мировой рынок вооружений вернется к докризисным темпам роста в 2023 году

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Заместитель министра обороны Александр Фомин
Заместитель министра обороны Александр Фомин.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Ожидается, что в ближайшие два года общемировые военные расходы сократятся на 8%, отметил при этом замглавы ведомства Александр Фомин

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мировой рынок продукции военного назначения (ПВН) вернется к темпам роста, сопоставимым с показателями до пандемии коронавируса, в 2023 году. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Пандемия новой коронавирусной инфекции существенно ослабила мировую экономику. По оценкам экспертов, в 2020-2021 годах возможно сокращение мирового валового внутреннего продукта на 4-5% по сравнению с уровнем 2019 года. К сожалению, среди наиболее пострадавших стран оказались и основные партнеры России в сфере военно-технического сотрудничества, в частности, Алжир, Египет, Индия, Китай и другие", - сказал Фомин.

По его словам, сокращение темпов роста мировой экономики привело к снижению уровня мировых военных расходов и сокращению закупок вооружений. "Ожидается, что в ближайшие два года общемировые военные расходы сократятся на 8%, мировой экспорт ПВН - на 4%. По оценкам экспертов, возвращение мирового рынка вооружений к докризисным темпам роста можно ожидать лишь к 2023 году", - сообщил замминистра.

Фомин отметил, что сроки поставок ПВН ряду заказчиков были перенесены. "Это вызвано, в том числе, невозможностью приема иностранных специалистов для проведения предотгрузочных инспекций в Российской Федерации и командирования российских представителей для сдачи и обслуживания продукции на территориях заказчиков", - добавил он.

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Алжир
Египет
Индия
Китай
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Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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