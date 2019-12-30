За прошедшие пять лет Россия подписала соглашения о военном сотрудничестве с 39 странами

ЦАМТО, 27 декабря. Россия подписала соглашения о военном сотрудничестве с 39 странами за прошедшие пять лет, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин в интервью газете Красная звезда".

"За этот период подписаны 39 новых соглашений о военном сотрудничестве с государствами Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки", – сказал он, отвечая на вопрос "Красной звезды" о том, как сказалась заморозка НАТО отношений с Россией по военной линии пять лет назад.

А.Фомин отметил, что помимо развития военно-технического сотрудничества с традиционными партнерами – Индией и Китаем, – РФ добилась больших успехов с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом, Камбоджей. Активно развивается взаимодействие с Филиппинами, Шри-Ланкой, Таиландом, Индонезией.

"Мы также наращиваем взаимодействие в этой сфере с рядом государств Африки (Алжиром, Анголой, Египтом, Замбией, Мали, Марокко, Мозамбиком, Нигерией, Суданом, Угандой, ЮАР и другими) и Латинской Америки (Аргентиной, Боливией, Бразилией, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Перу, Чили)", – добавил замминистра.

А.Фомин отметил, что "попытки изоляции Российской Федерации провалились. Даже заморозка членами альянса сотрудничества не свела к нулю число контактов с ними по военной линии. Прагматичное взаимодействие с европейскими странами и США сохраняется. Обсуждаются сирийская проблематика, проблемы региональной и международной безопасности. Взаимодействуем также в интересах предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности. Проводятся плановые мероприятия в рамках реализации международных соглашений в области контроля над вооружениями".

А.Фомин подчеркнул, что, "безусловно, можно с уверенностью говорить о росте числа государств, готовых развивать военное сотрудничество с Россией".

Причиной этого, по словам А.Фомина, является то, что "мы не строим взаимодействие с нашими друзьями с позиции силы, не угрожаем им санкциями и прекращением финансовых проектов. Другими словами, сотрудничество посредством шантажа для нас неприемлемо. Россия нацелена на взаимоотношения с партнерами с позиции равноправных игроков. И такие подходы наиболее востребованы сегодня".