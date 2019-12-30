Войти
ЦАМТО

За прошедшие пять лет Россия подписала соглашения о военном сотрудничестве с 39 странами

763
0
0
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Источник изображения: © Алексей Ерешко/ТАСС

ЦАМТО, 27 декабря. Россия подписала соглашения о военном сотрудничестве с 39 странами за прошедшие пять лет, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин в интервью газете Красная звезда".

"За этот период подписаны 39 новых соглашений о военном сотрудничестве с государствами Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки", – сказал он, отвечая на вопрос "Красной звезды" о том, как сказалась заморозка НАТО отношений с Россией по военной линии пять лет назад.

А.Фомин отметил, что помимо развития военно-технического сотрудничества с традиционными партнерами – Индией и Китаем, – РФ добилась больших успехов с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом, Камбоджей. Активно развивается взаимодействие с Филиппинами, Шри-Ланкой, Таиландом, Индонезией.

"Мы также наращиваем взаимодействие в этой сфере с рядом государств Африки (Алжиром, Анголой, Египтом, Замбией, Мали, Марокко, Мозамбиком, Нигерией, Суданом, Угандой, ЮАР и другими) и Латинской Америки (Аргентиной, Боливией, Бразилией, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Перу, Чили)", – добавил замминистра.

А.Фомин отметил, что "попытки изоляции Российской Федерации провалились. Даже заморозка членами альянса сотрудничества не свела к нулю число контактов с ними по военной линии. Прагматичное взаимодействие с европейскими странами и США сохраняется. Обсуждаются сирийская проблематика, проблемы региональной и международной безопасности. Взаимодействуем также в интересах предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности. Проводятся плановые мероприятия в рамках реализации международных соглашений в области контроля над вооружениями".

А.Фомин подчеркнул, что, "безусловно, можно с уверенностью говорить о росте числа государств, готовых развивать военное сотрудничество с Россией".

Причиной этого, по словам А.Фомина, является то, что "мы не строим взаимодействие с нашими друзьями с позиции силы, не угрожаем им санкциями и прекращением финансовых проектов. Другими словами, сотрудничество посредством шантажа для нас неприемлемо. Россия нацелена на взаимоотношения с партнерами с позиции равноправных игроков. И такие подходы наиболее востребованы сегодня".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Ангола
Аргентина
Боливия
Бразилия
Венесуэла
Вьетнам
Египет
Замбия
Индия
Индонезия
Камбоджа
Китай
Куба
Лаос
Ливия
Мали
Марокко
Мозамбик
Мьянма
Нигерия
Никарагуа
Перу
Россия
Сирия
Судан
США
Таиланд
Уганда
Филиппины
Чили
Шри-Ланка
ЮАР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
NATO
Похожие новости
20.08.2019
Пятые юбилейные Армейские международные игры стали самыми масштабными за годы их проведения
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
29.09.2011
В тройку крупнейших мировых импортеров военно-транспортных самолетов за период 2003-2010 гг. входят Канада, США и Австралия
19.09.2008
На Международном Салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2008» присутствовали деловые посетители из 77 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.12 00:25
  • 13
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 30.12 23:35
  • 1
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
  • 30.12 23:27
  • 1
Завершены испытания ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»
  • 30.12 23:23
  • 1
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
  • 30.12 23:09
  • 4
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 30.12 22:52
  • 1
Бани из осины установят на подлодках проекта "Борей-А"
  • 30.12 22:37
  • 2
Шойгу предположил, что Национальный центр управления обороной сможет работать без человека
  • 30.12 22:36
  • 2
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 30.12 22:23
  • 1
"Роскосмос" констатировал увеличение числа российских спутников
  • 30.12 22:18
  • 33
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 30.12 22:15
  • 1
Алжир заключил крупный пакет контрактов на авиационную технику
  • 30.12 21:46
  • 18
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 30.12 18:15
  • 6
У НАТО новая проблема: сближение Турции с Россией (The Wall Street Journal, США)
  • 30.12 16:49
  • 1
"Ил" анонсировал серийное производство военно-транспортных самолетов
  • 30.12 16:47
  • 1
Для армии испытывают новый беспилотник "Иноходец"