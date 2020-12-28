ОАК рассказала, что именно украли с российского «самолета Судного дня» в Таганроге

Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) объяснили, что украденные с Ил-80 детали «не связаны с предназначением самолета». В начале декабря неизвестные вынесли второстепенное радиооборудование со специального самолета, предназначенного для обеспечения деятельности высшего руководства страны в случае крупномасштабной войны.

На момент кражи вся специальная аппаратура была демонтирована с борта и хранилась в специальных помещениях. Эту меру предосторожности выполнили сразу по прибытии самолета в Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК). Таким образом, украли только второстепенное оборудование, не связанное с непосредственным функциональным предназначением самолета. Комментарий ОАК опубликовало ТАСС.

Напомним, 7 декабря РИА Новости сообщило, что в Ростовской области неизвестные вскрыли люк российского «самолета Судного дня» и украли некоторое количество аппаратуры. Инцидент получил огласку после того, как руководство ТАНТК обратилось в полицию. Управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу инициировало проверку по факту происшествия. Точная дата кражи и площадка авиационного предприятия, где находился Ил-80, не уточнялись.

Известно, что неустановленное количество злоумышленников вынесли из самолета 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Дальнейшая судьба оборудования не установлена, предположительно, его могли сдать на металлолом. Чтобы проникнуть внутрь спецборта, преступники вскрыли грузовой люк. На его поверхности остались отпечатки пальцев вора, а внутри самолета — следы обуви. Последний раз целостность печатей на люках Ил-80 сотрудники ТАНТК планово проверяли 26 ноября, когда завершились работы по техническому обслуживанию.

После инцидента с пропажей оборудования на Таганрогском авиационном комплексе усилили охрану. Представители администрации предприятия отмечают, что оказывается всесторонняя помощь следствию и проводится комплексная проверка всех деталей и обстоятельств произошедшего. Аэродром и производственный комплекс ТАНТК физически отделены друг от друга забором, а также охраняются разными структурами, не связанными друг с другом. МВД Ростовской области возбудило уголовное дело по факту хищения имущества на сумму более миллиона рублей.

Стоит отметить, что даже если кража оборудования с «самолета Судного дня» и не наносит ущерба обороноспособности страны, то наверняка бьет по престижу российского ВПК. Ил-80 разрабатывался в середине 1980-х, как советский аналог американского Boeing E-4. Этот продвинутый летающий командный пункт предназначался для эвакуации высшего руководства США, включая президента, в случае серьезной угрозы. На борту размещалось все необходимое оборудование, позволяющее управлять вооруженными силами и получать оперативные разведданные.

Американский «самолет Судного дня» ввели в строй в 1974 году и с тех пор четыре таких борта постоянно эксплуатируются. Boeing E-4 основан на широкофюзеляжном авиалайнере 747-200 и способен находиться в воздухе до недели (с дозаправкой). В его конструкцию внесены широкие изменения, включающие защиту от поражающих факторов ядерного взрыва и общее повышение надежности. Советский, а затем и российский Ил-80, во многом, создавался по тем же принципам. Его сделали на базе лайнера Ил-86 и оснастили всем необходимым оборудованием, попутно нарастив ресурс ключевых узлов и агрегатов. Точные характеристики самолета засекречены.