В ОАК рассказали об украденном оборудовании с «самолета Судного дня»

С «самолета Судного дня» Ил-80 в начале декабря украли только второстепенную аппаратуру, ценное оборудование хранится отдельно, заявили в субботу, 26 декабря, в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

«Самолет прибыл в Таганрог для проведения плановых работ. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета», — сообщили ТАСС в ОАК.

В корпорации отметили, что по факту инцидента ведется следствие, организована комплексная проверка обстоятельств произошедшего.

Представители ОАК добавили, что после инцидента режим доступа на аэродром дополнительно ужесточен, приняты меры усиления режима охраны предприятия. Как пояснили в корпорации, аэродром «Таганрог-Южный» отделен от производственного комплекса ТАНТК забором, и на него можно попасть только по отдельному пропуску.

«Заводской периметр охраняется отдельной структурой, не связанной с охраной аэродрома. Аэродром охраняет ФГУП «УВО Минтранса России». Охраной заводского периметра занимается АО «РТ-Охрана», — подчеркнули в ОАК.

4 декабря стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета и украли радиоаппаратуру стоимостью более миллиона рублей. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. На поверхности грузового люка в одном из отсеков самолета и на брошенной внутри крышке распределительного устройства остались отпечатки пальцев подозреваемых. Кроме того, в отсеках остались отпечатки следов их обуви.

Определение «самолет Судного дня» появилось в США — так называли самолет, который должен был эвакуировать высшее военное руководство страны в случае угрозы, например в случае ядерной войны, и стать командным центром вооруженных сил в небе. Функции таких пунктов в США осуществляет E-4B на базе Boeing 747.

«Воздушным командным пунктом» в Советском Союзе стал Ил-80, разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолета Ил-86. Он впервые взлетел в небо в 1985 году, а в 1992-м началась его эксплуатация.

С 1987 года всего было произведено четыре таких борта. Ил-80 имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения, на самолете установлена аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил.