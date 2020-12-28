Египет получил первый приобретенный в Италии фрегат типа FREMM

23 декабря 2020 года на верфи итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Мудджиано в Специи состоялась церемония передачи военно-морским силам Египта первого из двух приобретенных в Италии фрегатов типа FREMM - изначально строившегося для итальянского флота корабля F 598 Spartaco Schergat, теперь получившего новое египетское название FFG 1002 Al-Ghalala.

Приобретенный Египтом изначально строившийся для итальянского флота фрегат F 598 Spartaco Schergat типа FREMM, получивший египетское название FFG 1002 Al-Ghalala, незадолго до передачи ВМС Египта. Декабрь 2020 года (с) twitter.com/mahmouedgamal44

Напомним, что в середине августа 2020 года Египет и Италия в секретном порядке подписали соглашение о приобретении Египтом двух фрегатов типа FREMM, изначально построенных для военно-морских сил Италии - F 598 Spartaco Schergat и F 589 Emilio Bianchi. Стоимость контракта составляет около 1,2 млрд евро (без стоимости ракетного боезапаса).

Сообщалось, что частичное финансирование продажи обеих фрегатов Египту должен обеспечить итальянский государственный инвестиционный банк Cassa Depositi e Prestiti (CDP), планировавший выделить для этой сделки египетской стороне кредит под итальянские государственные гарантии на сумму до 500 млн евро.

Два проданных Египту фрегата - последние, девятый и десятый корабли в серии из 10 ранее заказанных итальянским флотом фрегатов типа FREMM, они выполнены в многоцелевом (General Purpoise) варианте и построены итальянским судостроительным объединением Fincantieri на предприятиях в Рива-Тригозо и Мудджиано (и оба были названы в честь героев знаменитой Х-й флотилии MAS).

Фрегат F 598 Spartaco Schergat полностью закончен постройкой и проходил испытания с осени 2019 года. Его официальный ввод в строй итальянского флота был отложен из-за пандемии коронавируса и окончательно был намечен на 14 июля 2020 года, но в последний момент был отменен из-за намечаемой продажи Египту. В октябре 2020 года корабль начал выходы в море с египетским экипажем и теперь официально передан Египту.

Фрегат F 589 Emilio Bianchi начал заводские ходовые испытания в начале сентября 2020 года и планировался к сдаче ВМС Италии в апреле 2021 года. Теперь его передача ВМС Египта намечена на 2021 год.

Руководство ВМС Италии с самого начала резко отрицательно относилось к идее продажи Египту двух своих новейших фрегатов, но мнение военных не было принято в расчет. Сообщается, что итальянскому флоту обещана замена этих двух кораблей, однако пока неясно, какими единицами - дополнительными фрегатами типа FREMM, или, по другим источникам, что более вероятно, двумя дополнительными новыми "патрульными кораблями" типа РРА (представляющими собой фактически также большие многоцелевые фрегаты).

Следует отметить, что продажа данных двух фрегатов типа FREMM Египту должна была стать первым этапом в обсуждаемом крупном пакете соглашений на продажу Египту итальянского вооружения на общую сумму до 9,8 млрд евро - в него должны были войти еще четыре фрегата типа FREMM (специально построенных для Египта в Италии), 20 патрульных кораблей (малых ракетных корветов) проекта Falaj II (с постройкой в Египте), 24 истребителя Eurofighter Typhoon, 24 учебно-боевых самолета М-346 и один разведывательный спутник. Однако сведения о заключении каких-либо контрактов по данному пакету пока что отсутствуют.

Напомним, что ранее по соглашению с Францией 2015 года Египет уже приобрел один фрегат типа FREMM, построенный изначально для французского флота - D 651 Normandie. Фрегат (второй построенный для ВМС Франции корабль типа FREMM, выполнен в противолодочном варианте) был куплен также на этапе прохождения им испытаний, и был передан Египту в июне 2015 года, получив новое египетское название FFG 1001 Tahya Misr. Стоимость контракта на приобретение фрегата Normandie составила 950 млн евро (включая стоимость подготовки личного состава и сервисного обслуживания на пять лет), кроме того в пакет входил также контракт стоимостью 400 млн евро на ракетное вооружение для этого фрегата (ЗУР Aster 15 и противокорабельные ракеты Exocet MM40 Block 3).

Соглашение о приобретении Египтом во Франции фрегата Normandie включало также опцион на постройку во Франции для египетского флота еще одного или двух таких фрегатов, однако опцион не был реализован из-за последовавшего ухудшения франко-египетских отношений после визита президента Франции Эммануила Макрона в Каир в январе 2019 года, когда Макрон публично подверг критике египетского президента маршала Абделя ас-Сиси за ситуацию с правами человека и давление на гражданского общество, причем эти публичные выпады были не согласованы с египетской стороной, и египетский лидер воспринял действия Макрона как личное оскорбление. Это привело к торможению всех дополнительных проектов франко-египетского военного технического сотрудничества и к обращению Египта к за приобретением новых фрегатов к Германии (с которой были заключены соглашения на постройку суммарно шести фрегатов проекта МЕКО А200 - трех в Германии и трех в Египте) и к Италии.

Приобретенный Египтом изначально строившийся для итальянского флота фрегат F 598 Spartaco Schergat типа FREMM, получивший египетское название FFG 1002 Al-Ghalala, незадолго до передачи ВМС Египта. Декабрь 2020 года (с) Alessandro Burla 1959

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