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Египет отворачивается от Франции

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Как сообщает французская газета "La Tribune" в материале Michel Cabirol "Armement : nouvelle claque de la France en Egypte", Египет близок к завершению переговоров с итальянским судостроительным объединением Fincantieri о приобретении для египетского флота двух фрегатов типа FREMM. Предположительно, речь идет о покупке Египтом двух последних фрегатов типа FREMM (девятого и десятого), строящихся Fincantieri для ВМС Италии - F 598 Spartaco Schergat (находится на этапе испытаний) и F 589 Emilio Bianchi (сейчас находится в стадии достройки на плаву).

Планируемый, как сообщается, к приобретению Египтом девятый построенный итальянским судостроительным объединением Fincantieri для ВМС Италии фрегат типа FREMM F 598 Spartaco Schergat во время первого выхода на заводские ходовые испытания. Специя, 19.11.2019 (с) Giorgio Arra

Согласно публикации, это стало еще одним свидетельством поворота Египта от военно-технического сотрудничества с Францией, столь активно разивавшегося в последние несколько лет.

Напомним, что в рамках пакета контрактов c французской стороной, подписанного в феврале 2015 года, Египет приобрел построенный изначально для французского флота и находившийся на этапе испытаний фрегат типа FREMM D 651 Normandie типа FREMM. Фрегат, получивший египетское название FFG 1001 Tahya Misr, был передан ВМС Египта в июне 2015 года. Контракт предусматривал опцион на возможную постройку для Египта во Франции еще одного фрегата типа FREMM, но он так и не был реализован, и теперь Египет обратился за закупкой двух фрегатов типа FREMM к итальянцам.

Сообщается, оба итальянских фрегата будут проданы по общей цене примерно 1,2 млрд евро (видимо, без стоимости ракетного боезапаса), при этом частичное финансирование обеспечит итальянский государственный инвестиционный банк Cassa Depositi e Prestiti (CDP), готовый выделить кредит под государственные гарантии на сумму до 500 млн евро. Таким образом, итальянское предложение выгодно для египтян и коммерчески - стоимость контракта 2015 года с Францией на приобретение фрегата Normandie составила 950 млн евро (включая стоимость подготовки личного состава и сервисного обслуживания на пять лет), кроме того в пакет вошел также контракт стоимостью 400 млн евро на ракетное вооружение для этого фрегата (ЗУР Aster 15 и противокорабельные ракеты Exocet MM40 Block 3).

Согласно публикации, отношения Франции с Египтом резко ухудшились после визита президента Франции Эммануила Макрона в Каир в январе 2019 года, когда Макрон публично подверг критике египетского президента маршала Абделя ас-Сиси за ситуацию с правами человека и давление на гражданского общество, причем эти публичные выпады были не согласованы с египетской стороной, и египетский лидер воспринял действия Макрона как личное оскорбление.

В результате египетская сторона практически заморозила все планировавшиеся дополнительные соглашения о закупке французского вооружения - включая опционные контракты на 12 истребителей Dassault Rafale (в дополнение к 24 заказанным) и два корвета проекта Gowind (в дополнение к четырем заказанным). Не состоялась также сделка на приобретение для ВВС Егита 12 транспортных вертолетов Airbus Helicopters H225M.

Египет уже достаточно демонстративно повернулся от Франции к другим западным поставщикам вооружения, заключив в последний год контракты на постройку шести фрегатов проекта МЕКО А200 с германским объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), и на закупку 20 военных многоцелевых вертолетов AW149 с итальянской компанией Leonardo. Активизировано и военно-техническое сотрудничество Египта с Россией.

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Aster ЗУР
DCNS FREMM
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