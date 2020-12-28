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РИА Новости

Ряд категорий силовиков предлагается включить в ипотечную систему военных

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Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ряд категорий сотрудников Росгвардии, МЧС и ФСИН могут быть включены в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих, сообщает комитет Совета Федерации по обороне и безопасности со ссылкой на данные руководителя ФГКУ "Росвоенипотека" Константина Ярославцева.

"На сегодняшний день предлагается расширить число участников системы жилищного обеспечения военнослужащих путем включения отдельных категорий сотрудников Росгвардии, ФСИН и МЧС России, сообщил Ярославцев на совещании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности", - сообщили в пресс-службе комитета.

На эти цели, по его словам, потребуется дополнительный объем бюджетных средств на накопительные взносы: в 2021 году - 63,7 миллиарда рублей, в 2022 году – 72 миллиарда рублей, в 2023 году – 79,8 миллиарда рублей, в период 2024-2030 годов – 680,3 миллиарда рублей.

Кроме того, нужно ликвидировать текущий дефицит средств в размере 128,1 миллиарда рублей и внести необходимые изменения в действующее законодательство, сообщила со ссылкой на Ярославцева пресс-служба комитета.

Как отметил председатель комитета Виктор Бондарев, практика жилищного обеспечения военнослужащих ВС РФ через накопительно-ипотечную систему доказала свою эффективность. В связи с этим еще ранее комитет предложил распространить систему ипотечного кредитования на сотрудников силовых ведомств, имеющих специальные звания, представители Росгвардии, МЧС России и ФСИН России, по словам сенатора, в целом поддержали эту инициативу. Параметры реализации данной инициативы сейчас прорабатываются.

"Правительство поручило заинтересованным федеральным органам исполнительной власти до 1 марта 2021 года выработать предложения о возможности использования механизмов накопительной системы в отношении их сотрудников. Другими словами, правительство подключается к решению данной проблемы", - заявил Бондарев.

По итогам совещания его участники рекомендовали Минфину предусмотреть в 2022-2024 годах выделение средств федерального бюджета на функционирование накопительно-ипотечной системы на уровне не ниже 90% фактической потребности системы на накопительные взносы военнослужащих и поэтапную ликвидацию задолженности, образовавшуюся в результате ежегодного недофинансирования из федерального бюджета фактической потребности.

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Кредитование
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Россия
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МЧС
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Персоны
Бондарев Виктор
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