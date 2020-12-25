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Время электроники

Российские банки в 2021 году внедрят сотни роботов с ИИ для общения с клиентами

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Искусственный интеллект.
Искусственный интеллект.
Источник изображения: https://industry-hunter.com/

Банки со следующего года внедрят роботов для общения с клиентами. Искусственный интеллект будет считывать эмоции клиентов во время телефонного разговора и при личном посещении офиса. Об этом сообщает газета «Известия».

Кроме того, роботы будут давать подсказки операторам, чтобы те добились больше расположения собеседника. Другим функционалом искусственного интеллекта станет возможность подсказывать сценарии для разговора. Программа будет считывать ключевые фразы и потребности клиента, а также устанавливать правильность предложенных операторов услуг.

Еще один искусственный интеллект, который готовятся внедрить кредитные организации, будет сопоставлять внешность людей в реальности и их фото с паспорте. Это позволит повысить безопасность личных данных, а также поможет в установлении личности клиентов.

Всего банки из топ-30 планируют ввести в работу порядка 600 роботов.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что страна направляет на развитие искусственного интеллекта серьезные ресурсы. По его словам, искусственный интеллект — это не временное веяние, которое быстро пройдет.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
Робот
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1 комментарий
№1
25.12.2020 11:42
Цитата, q
роботы будут давать подсказки операторам, чтобы те добились больше расположения собеседника.
Глупости. Все нынешние боты только раздражают. И попытка спрятать ботов за спину сотрудников банков провальная. Если сотрудники банков начнут слушать ботов, то сами станут таким же бестолково-нахрапистыми...
Ищем банк без ботов!
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