Войти
ТАСС

МО РФ: военное противоборство в космосе и киберсфере грозит инцидентами с ядерным оружием

472
0
0
Подразделение британских кибервойск. Фото с сайта www.gov.uk
Подразделение британских кибервойск. Фото с сайта www.gov.uk.

В этих условиях ключевым элементом обеспечения военной безопасности России остается ядерное сдерживание, отметил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Распространение военного противоборства на киберпространство и космос повышает риски вмешательства в системы управления и применения ядерного оружия, заявил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе.

"Военное противоборство распространяется на киберпространство и космос, в результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия", - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что в этих условиях ключевым элементом обеспечения военной безопасности РФ остается ядерное сдерживание.

Начальник Генштаба напомнил, что официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания изложены в "Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания", российская политика в этой сфере является "сугубо оборонительной и направлена на поддержание потенциала ядерных сил на достаточном для сдерживания уровне".

"Ядерное оружие рассматривается как средство принуждения потенциального противника к отказу от развязывания агрессии в отношении нашей страны. Заявления о якобы принятой вооруженными силами концепции "эскалации для деэскалации" являются домыслами. Ничего подобного в российских документах нет", - подчеркнул генерал.

По его словам, при определении Россией подходов к ядерному сдерживанию особое внимание уделялось выполнению международных обязательств в сфере контроля над вооружениями. "Сегодня элементы контроля содержатся только в Договоре о СНВ, который истекает 5 февраля следующего года. После этой даты никаких ограничений ни у России, ни у США не будет. Рассматриваем эту ситуацию как сложную, но преодолимую", - отметил начальник Генштаба.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
Кибербезопасность
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
16.12.2020
Новый вид сдерживания
17.07.2019
Гибридная война – угроза третьей ступени
03.05.2017
"Томагавки" на низком старте
27.04.2017
Российские военные обсудили влияние действий Запада на мировую безопасность
27.05.2013
37 шпионских траекторий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 11:59
  • 2
Эксперты: энергетики России сэкономят триллионы рублей за счет искусственного интеллекта
  • 25.12 11:56
  • 133
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 25.12 11:42
  • 1
Российские банки в 2021 году внедрят сотни роботов с ИИ для общения с клиентами
  • 25.12 11:33
  • 1
Испытания новейшего американского гиперзвукового оружия завершились неудачей
  • 25.12 11:31
  • 1
Новый материал позволил создать прототип самообучающегося устройства
  • 25.12 11:30
  • 39
Уроки Карабаха: могут ли российские средства ПВО противостоять беспилотникам
  • 25.12 11:00
  • 4
Носитель беспилотников "Посейдон" АПЛ "Белгород" передадут флоту в 2021 году
  • 25.12 10:35
  • 119
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 25.12 10:15
  • 6
Электрический самолет от Metro Hop сможет взлетать с ВПП длиной 25 метров
  • 25.12 09:10
  • 14
"Невероятно крутые параметры". Военный эксперт о двигателе ПАК ДА
  • 25.12 09:05
  • 267
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 25.12 08:32
  • 22
Интервью Юрия Борисова
  • 25.12 07:45
  • 6
Источник: первый полк "Авангардов" доведут до полного состава в 2021 году
  • 25.12 05:05
  • 11
Россия за 8 лет почти в 40 раз увеличила арсенал крылатых ракет большой дальности - Минобороны
  • 25.12 03:24
  • 19
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений