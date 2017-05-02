"Томагавки" на низком старте



Валерий Герасимов

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Валерий ГерасимовИсточник: © Михаил Метцель/ТАСС

Военная деятельность НАТО на "восточном фланге" ослабляет европейскую безопасность

Оценивая состояние европейской безопасности, можно сделать однозначный вывод – Европа постепенно превращается из наиболее стабильного и спокойного в военном отношении региона в зону повышенной напряженности и конфронтации. Это результат действия нескольких факторов. Прежде всего ухудшения взаимоотношений между Россией и НАТО. Сегодня они находятся в самой низкой точке с момента окончания холодной войны.

Решениями саммитов НАТО в Великобритании и Польше закреплено, что Россия является главным источником военных угроз. В этой связи резко возросла активность Североатлантического альянса на "восточном фланге". Увеличивается численность сил первоочередного задействования, а также иностранных воинских контингентов в Восточной Европе. Дополнительные формирования и штабная инфраструктура размещаются в странах Балтии, Польше, Румынии, Болгарии.

Провокации на границе

По всей линии соприкосновения Россия – НАТО накапливаются наступательные вооружения. Наращивается емкость аэродромов и портов. Создаются центры для хранения запасов материальных средств. Это позволит альянсу оперативно нарастить свою группировку за счет переброски в регион сил первоочередного задействования НАТО.

“То, что в культурной и толерантной Европе оскверняются памятники советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом, – прямое следствие информационной агрессии в отношении России”

Негативное влияние на региональную безопасность оказывают планы Пентагона по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе. Это порядка двухсот авиабомб, размещенных в Бельгии, Италии, Нидерландах, ФРГ и Турции. Пилоты стран НАТО, не обладающих ядерным оружием, привлекаются к тренировкам по его применению. Это прямое нарушение Договора о нераспространении.

Активизируется разведывательная деятельность альянса по периметру границ Российской Федерации.

За последние два года в Восточно-Европейском регионе почти в два раза увеличилось количество мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО.

Реализация планов по расширению альянса нарушает баланс сил, повышает риски военных инцидентов. Все эти действия блока носят деструктивный и провокационный характер.

Второй фактор связан с развертыванием в Европе системы ПРО НАТО. Сегодня она выведена на уровень начальной оперативной готовности. В ее состав включены наземный противоракетный комплекс "Иджис эшор" в Румынии, форсируются работы по развертыванию к 2018 году американских противоракет на территории Польши.

На базе ПРО в Румынии размещены универсальные пусковые установки, с которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и КР "Томагавк". Такие же установки планируется развернуть в Польше. В результате под прицелом крылатых ракет окажутся все стратегические объекты, расположенные в европейской части России.

Мы, безусловно, принимаем необходимые меры для парирования этой угрозы. Но главное состоит в том, что Европа от размещения элементов ПРО безопаснее не становится.

Третий дестабилизирующий фактор – неурегулированные конфликты. Особенно негативное влияние на обстановку в Европе оказывает вооруженное противостояние на юго-востоке Украины. Его урегулирование возможно только политическим путем. Однако европейские страны оказывают военную помощь киевскому режиму, тем самым провоцируя его на продолжение братоубийства.

С третьим фактором тесно связан четвертый – возрастание угрозы терроризма и радикализма, что стимулируется увеличением миграционных потоков в Европу из нестабильных стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Последний фактор связан с зарождением новых вызовов безопасности в киберпространстве. Североатлантическим альянсом начата практическая отработка порядка введения в действие статьи 5 ("Коллективная оборона") Вашингтонского договора в случае кибератаки на технические средства систем государственного и военного управления стран – участниц НАТО. Но в современных условиях истинные источники подобных атак практически не идентифицируются. Появляется возможность абсолютно бездоказательно назначать виновных и воздействовать на них военными методами.

Условия для того, чтобы переломить влияние перечисленных деструктивных факторов, в настоящее время отсутствуют. Главная проблема современной Европы заключается в том, что доверие между Западом и Россией катастрофически убывает. Вопросы безопасности ЕС уже давно обсуждаются отдельно от безопасности России, хотя мы находимся на одном континенте, между нами нет идеологических преград, а общие угрозы и вызовы только возрастают.

Несмотря на это, конфронтационная риторика по отношению к нашей стране усиливается. Беспочвенные обвинения в нагнетании напряженности раздаются все чаще. Площадка, на которой можно было бы встретиться и хотя бы прояснить свои позиции, опасения и намерения, есть – Совет Россия – НАТО. Но там нет диалога между военными. Сегодня практически все контакты по этой линии свернуты.

Все это еще больше ухудшает отношения России и альянса.

Информационная агрессия

Странами Запада наращивается масштаб развязанной против России жесткой информационной войны. Из сообщений европейских и американских средств массовой информации создается впечатление, что практически все негативные события, происходящие в мире, – дело рук российских спецслужб или хакеров. Цель этой дезинформационной кампании вполне очевидна – как можно сильнее очернить Россию, принизить ее роль в борьбе с международным терроризмом, в решении других международных проблем.

То, что в культурной и толерантной Европе сегодня оскверняются памятники советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом, – прямое следствие информационной агрессии в отношении России.

Для оправдания политики сдерживания и востребованности блока НАТО в общественном сознании населения государств Евросоюза активно насаждается старый пропагандистский штамп – тезис о восточной угрозе.

В целом оценивая состояние системы европейской безопасности, можно констатировать, что она перестала отвечать быстро меняющемуся характеру международных отношений. Враждебность, давление, санкции – далеко не лучшие инструменты. Новую, взаимовыгодную для всех систему европейской безопасности можно сформировать только совместными усилиями.

Россия не намерена свертывать сотрудничество по этим вопросам. Все преобразования в Вооруженных Силах мы продолжаем проводить с беспрецедентной открытостью. Ежедневно на сайте Минобороны России размещается несколько десятков информационных материалов, посвященных различным аспектам деятельности армии и флота. Мы максимально открыто проводим мероприятия оперативной и боевой подготовки войск и штабов. Информируем о внезапных проверках. Регулярно организуем брифинги по их итогам. Все крупные военные учения широко освещаются в российских и зарубежных СМИ. Количество предоставляемой информации о Вооруженных Силах России значительно возросло с началом операции ВКС РФ в Сирии.

Намерены и дальше продолжать практику приглашения представителей военных ведомств стран НАТО и органов военного управления альянса к участию в мероприятиях, проводимых Министерством обороны РФ. Мы открыты для возобновления полномасштабного диалога и взаимодействия с Североатлантическим союзом. Главное, чтобы этот процесс происходил на равноправной, доверительной и конструктивной основе.

На состоявшемся в прошлом году заседании Совета Россия – НАТО нашей стороной были предложены конкретные шаги по налаживанию взаимодействия с альянсом по военной линии, а также по определению возможностей совместного реагирования на общие вызовы и угрозы. Однако инициативы остались без ответа.

Игнорируются Западом и наши предложения об объединении усилий в борьбе с международным терроризмом. С 2015 года Россия противостоит радикальным исламским группировкам в Сирии, сдерживая терроризм на дальних подступах и предотвращая его продвижение как на территорию России, так и в Европу.

Отсутствие тесного взаимодействия и сотрудничества между нашими странами создает благоприятные условия для ИГ (запрещенной в России организации). Подтверждением являются резонансные террористические акты с многочисленными человеческими жертвами, прокатившиеся по Европе в течение последнего времени (Франция, Германия, Бельгия, Великобритания, Швеция и Россия), ответственность за которые лежит на ИГ. Однако пока никаких шагов по сближению не происходит. Руководство Европейского союза и блока НАТО проводят одностороннюю политику, выставляя Россию в роли ответчика за все происходящие в мире негативные события.

Показательна ситуация с ракетным ударом США по аэродрому правительственных войск Сирии. Эту акцию при полном отсутствии доказательств применения химического оружия вооруженными силами САР поддержали почти все европейские страны.

Реально оценивая сложившуюся обстановку, мы видим два варианта ее развития.

Первый – пессимистический. Существующие противоречия и прежде всего между Россией и НАТО продолжают углубляться. Происходит дальнейшее расширение альянса, сохраняется его масштабная военная деятельность на "восточном фланге". Россия вынуждена адекватно реагировать на обстановку и принимать необходимые меры сдерживания. Общие вызовы и угрозы, которые Западу и России необходимо решать совместными усилиями, будут оставаться без должного ответа. В результате европейская безопасность станет только ослабляться.

Второй вариант – оптимистичный. Запад и Россия начинают понимать интересы и обеспокоенности друг друга. Устанавливается диалог, постепенно укрепляется доверие, налаживаются открытые и прагматичные отношения. Европейские политики отказываются от навязывания своих условий партнерства.

Уверен, что развитие событий именно по этому сценарию позволит укрепить безопасность и стабильность в Европе. Моя убежденность основана на том, что необходимость принятия решительных мер по стабилизации обстановки, обеспечению равной и неделимой безопасности всем народам Европы назрела давно. Но будучи реалистами, мы принимаем конкретные практические меры по парированию новых вызовов и угроз. Причем не только своей, но и европейской безопасности.

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 17 (681) за 3 мая 2017 года