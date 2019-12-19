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ТАСС

Генштаб ВС РФ отмечает неопределенность в контроле за ядерным оружием из-за позиции США

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Начальник Генштаба также заявил, что считает необходимым возобновить взаимодействие Россия - НАТО для решения накопившихся проблемных вопросов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе, заявил о неопределенности в области контроля над ядерным оружием из-за позиции США.

"<...> Четкой позиции со стороны США относительно его (договора СНВ-3 - прим. ТАСС) продления не заявлено. Все это создает дополнительную неопределенность в сфере контроля над ядерными вооружениями", - сказал Герасимов, слова которого приводит "Красная звезда".

При этом генерал напомнил, что срок действия договора о стратегических вооружениях заканчивается в 2021 году, и президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России до конца текущего года продлить СНВ-3.

Герасимов добавил, что состояние стратегических ядерных сил РФ обеспечивает решение задач сдерживания, при этом их развитие ведется в строгом соответствии с международными обязательствами.

Взаимодействие с НАТО

Герасимов также заявил, что считает необходимым возобновить взаимодействие Россия - НАТО для решения накопившихся проблемных вопросов.

"Снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере должно оставаться важнейшим направлением диалога между Россией с одной стороны, США и НАТО - с другой. Необходимо возобновить взаимодействие Россия - НАТО в целях решения накопившихся проблемных вопросов", - сказал Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

Он подчеркнул, что Минобороны РФ по-прежнему считает актуальной инициативу об обязательном использовании траспондеров самолетами Объединенных военно-воздушных сил блока и ВКС России при выполнении полетов над Балтийским морем.

"Требуется совершенствовать механизмы предотвращения опасной военной деятельности, включая уточнение порядка обмена сигналами и определение минимально допустимых дистанций между военными кораблями и самолетами", - отметил начальник Генштаба.

Учения НАТО

Учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Черного и Балтийского морей указывают на подготовку альянса к крупномасштабному конфликту, заявил начальник Генштаба ВС РФ.

"В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - сказал Герасимов.

При этом, отметил он, блок продвигает тезис о "российской военной угрозе", трактуя любые действия России по обеспечению безопасности или любое плановое транспарентное мероприятие в области военного строительства как "угрозу миру". "В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника", - подчеркнул генерал.

Более того, добавил он, на прошедшем саммите НАТО в Лондоне объявлено о завершении формирования сил и средств высокой готовности в рамках инициативы "четыре по тридцать". Также заявлено существенное повышение оперативности переброски войск и сил усиления на "восточный фланг" альянса.

"В целях обеспечения доминирования в космосе на саммите принято решение о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством", - добавил начальник Генштаба, напомнив, что продолжается развертывание в Европе сил ПРО США.

Герасимов также напомнил, что с 2016 года страны-члены альянса увеличили расходы на оборону на $130 млрд, а к 2024 году планируется их нарастить на $400 млрд. Он подчеркнул, что действия блока повышают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия и НАТО.

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